- Administrația SUA intenționeaza sa inaspreasca sancțiunile impotriva Rusiei legate de conflictul din Donbas, la fiecare cateva luni, a declarat trimisul special al SUA in Ucraina, Kurt Volker, la un seminar din cadrul Consiliului Atlanticului de la Washington, potrivit TASS. „Al doilea lucru pe care…

- Statele Unite restrang exportul de tehnologie nucleara civila catre China, pentru a evita utilizarea acestei tehnologii in scopuri militare sau neautorizate, a anuntat joi Departamentul Energiei de la Washington,...

- Ignat in plina vara: țaranii din cele zece județe amenințate de spectrul porcinei iși taie animalele pe capete pentru a le salva de la eutanasiere și pun carnea la borcan, in untura. O soluție, sa recunoaștem, mai buna decat cea a autoritaților STOP In Polonia porcina bantuie din 2014, dar cu mult…

- Statele Unite iși intimideaza chiar și proprii sai aliați, a declarat Mohammad Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, in cursul vizitei sale in Turcia, in contextul tensiunilor intre Ankara și Washington privind detenția unui pastor creștin american, informeaza agenția de știri Reuters, potrivit…

- "George Maior face de multa vreme deservicii tarii sale. In primul rand, a facut deservicii in calitate de director al SRI. Si nu inteleg nici acum de ce pentru aceste lucruri a meritat sa fie recompensat cu functia de ambasador la Washington, unde a continuat sa faca aceeasi politica pe care a facut-o…

- G. Maior: Scrisoarea lui Rudolph Giuliani reprezinta expresia unui lobby George Maior. Foto: Arhiva. Ambasadorul României în Statele Unite, George Maior, a afirmat ca scrisoarea transmisa de Rudolph Giuliani autoritatilor române reprezinta expresia unui lobby initiat de anumite…

- Ministerul rus de Externe a declarat joi ca noile sancțiuni, impuse de Statele Unite impotriva unei firme ruse și a unor oameni de afaceri ruși care investesc in Coreea de Nord, pot submina procesul de pace din peninsula coreeana. Intr-o declarație de presa, ministerul a mai spus și ca Washingtonul…

