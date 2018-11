Stiri pe aceeasi tema

- Doua motociclete din convoiul britanic au fost implicat intr-un accident, in timpul vizitei premierului britanic in Franța și Belgia, inainte de Ziua Armistițiului. Theresa May se afla alaturi de premierul belgian Charles Michel cand a avut loc incidentul. Doi motocicliști au fost raniți ușor dupa ce…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita 'plasa de siguranta' care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana nu va crea o 'frontiera dura' cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul…

- Dansul premierului britanic este molipsitor. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a inspirat de la Theresa May si a schitat cateva miscari inainte de a-si incepe discursul la un eveniment de la Bruxelles.

- Cel putin cinci raniti dupa ce un vehicul a lovit un grup de pietoni, in Berlin. Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a intrat cu un autoturism intr-un grup de persoane, in centrul orasului Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane. Incidentul a avut loc…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca isi indreapta gandurile spre cei raniti in atacul care a avut loc marti in fata Parlamentului Marii Britanii, dupa ce o masina a lovit bariera de securitate si a ranit doi oameni, care au fost transportati la spital, informeaza Reuters. Niciunul…