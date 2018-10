Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de la Venetia a exprimat preocupare, in avizul preliminar adoptat vineri, privind proiectele de amendamente la Codul penal si la Codul de Procedura Penala din Romania, subliniind ca modificarile afecteaza grav eficienta sistemului judiciar penal si actiunile anticoruptie, scrie ...

- Comisia de la Venetia are pe ordinea de zi a sedintei plenare de vineri adoptarea a doua opinii privind Justiția din Romania, cea preliminara referitoare la Legile Justiției și una privind codurile penale, la dezbatere urmand sa fie prezent și Florin Iordache.Comisia de la Venetia are, pe…

- Comisia de la Venetia are, pe ordinea de zi a sedintei plenare din 19 octombrie, adoptarea unei opinii cu privire la amendamentele la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala din Romania, dar si aprobarea opiniei preliminare publicate in iulie cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- Comisia de la Venetia are, pe ordinea de zi a sedintei plenare din 19 octombrie, adoptarea unei opinii cu privire la amendamentele la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala din Romania, dar si aprobarea opiniei preliminare publicate in iulie cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- Comisia de la Venetia are, pe ordinea de zi a sedintei plenare din 19 octombrie, adoptarea unei opinii cu privire la amendamentele la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala din Romania, dar și aprobarea opiniei preliminare publicate in iulie cu privire la modificarile aduse legilor justiției,…

- Comisia de la Venetia are, pe ordinea de zi a sedintei plenare din 19 octombrie, adoptarea unei opinii cu privire la amendamentele la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala din Romania, dar si aprobarea opiniei preliminare publicate in iulie cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- Intalnirea a avut loc in cadrul pregatirii avizului Comisiei cu privire la recentele modificari ale Codului penal și ale Codului de procedura penala adoptate de catre Parlamentul Romaniei. In acest caz, Comisia de la Veneția a fost sesizata de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei.…

- O delegatie a Comisie de la Venetia se va afla in Romania in 13 si 14 septembrie, in vederea pregatirii unei opinii privind modificarile aduse recent Codului Penal si Codului de Procedura Penala. Avizul Comisiei de la Venetia a fost solicitat de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei printr-o…