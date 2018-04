Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi romani implicati intr-un accident produs pe Aeroportul din Budapesta. Doua autobuze s-au ciocnit Opt cetateni romani au fost raniti, duminica, in urma unui accident produs intre doua autobuze pe aeroportul Liszt Ferenc din Budapesta, relateaza MTI. In total, zece persoane au fost implicate…

- Dikla Abitbul, o femeie in varsta de 38 de ani, din orașul israelian Lod a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut dintr-o aeronava ce se afla in mișcare. Femeia se intorcea dintr-o vacanța de cinci zile din Budapesta.

- Proiectul va incepe de sambata, iar masura dispusa de conducerea RAT are in vedere atat organizarea fluxurilor de calatori la urcarea si coborarea din mijloacele de transport in comun, cat si facilitarea validarii titlurilor de calatorie. RATBV anunta ca, incepand de sambata, va incepe un…

- Barbatul in varsta de 43 de ani, din Brasov, a mers la Politie si le-a spus oamenilor legii ca si-a omorat familie. Politistii au mers imediat la locuinta barbatului si au gasit cadavrul sotiei, o femeie in varsta de 42 ani, dar si pe cele ale copiilor. Potrivit mytex.ro, tripla crima a avut…

- MOTTO: “Nu poti invata nimic pe nimeni; poti doar sa ajuti pe cineva sa descopere.” Galileo Galilei. Nedumeriri: cine decide de fapt viitorul industrial si energetic al Romaniei? La 100 de ani de la Marea Unire, […] La 100 de ani de la Marea Unire, doua proiecte inainteaza fara ca nimeni sa stie de…

- Explozie ucigașa in Capitala. Doua pesoane au decedat, iar alte doua au fost ranite dupa ce un magazin a sarit in aer. Incidentul a avut loc la magazinul Jardin, de pe strada Mateevici cu Armeneasca.

- Huiduieli la Mintia, ministrul vrea sa plece fara sa stea de vorba cu protestatarii. S-a intalnit doar cu șefii CEH și liderii sindicali. Oamenii au inconjurat mașina ministrului ca sa nu poata pleca din curte. Se pare ca și vicepremierul Viorel Ștefan a fost prezent la discuții.…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Budapesta, ca George Soros si reteaua sa nu pierd nici un prilej pentru a rasturnar guvernele care se opun migratiei.

- Cristina Tarcea, presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat, la prezentarea bilantului Inspectiei Judiciare, ca anul 2017 a fost unul interesant, in care "nicio institutie din sistemul de justitie nu a fost scutita de scandaluri, dezvaluiri, bombe, breaking news-uri". …

- Corona Wolves a suferit aseara prima infrangere din semifinalele Erste Liga. In deplasare, in prima partida a acestei faze a competiției, „lupii” au fost invinși cu scorul de 4-0 de MAC Budapesta. Deși dupa primele doua reprize, ungurii aveau un avantaj minim pe tabela, elevii lui Julius Penzes nu…

- Mihalea Buzarnescu isi trece in CV o noua premiera in aceasta saptamana: va lua startul pentru prima data pe tabloul principal al unui turneu Premier Mandatory. La 29 de ani, stangacea completeaza lista cu 'pentru prima data' inceputa in urma cu noua luni, in afara top 500. Bucuresteanca…

- Filmele „Mandrie si beton” si „Matache- Berzei- Buzesti” vor fi proiectate la cea de-a 10-a editie a Zilelor Filmului de Arhitectura din Budapesta, eveniment ce se desfasoara intre 8 si 11 martie la Cinematograful Toldi (sectorul V., Str. Bajcsy-Zsilinszky nr. 36-38).

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon.

- ASC Corona 2010 Brasov mai are nevoie de o singura victorie pentru a accede in semifinalele competitiei de hochei pe gheata Erste Liga, dupa ce a invins formatia maghiara UTE cu scorul de 4-3 (1-1, 1-2, 1-0, 1-0), dupa prelungiri, joi seara, la Budapesta. Corona conduce acum cu scorul…

- Marti, 27 februarie, la Primarie s-a discutat despre stadiul procedurii de achizitie a noilor autobuze pentru RATBV, licitatie care este derulata de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare. De altfel, potrivit reprezentantilor RATBV, pana marți, 35 de firme, au descarcat documentatia postata…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o serie de avertizari de calatorie pentru mai multe state europene, din cauza condițiilor meteorologice extreme.UngariaMinisterul Afacerilor Externe informeaza cetațenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca…

- Un accident rutier a avut noaptea trecuta, in jurul orei 23.30, pe DN1, la limita dintre județele Alba și Cluj. Potrivit ISU Alba este vorba despre o coliziune intre un camion și o cisterna. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale și 1 SMURD pentru asigurarea masurilor PSI. Traficul in zona a fost…

- Romania a ramas, la turneul WTA de la Budapesta, cu doua reprezentante: Mihaela Buzarnescu și Irina Bara, care fac echipa la dublu. Competiția din Ungaria are premii totale de 226.750$. WTA BUDAPESTA Natela Dzalamidze / Oksana Kalashnikova – IRINA BARA / MIHAELA BUZARNESCU (ora 13.30) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////…

- Avand in vedere gravitatea dezvaluirilor recente din spațiul public care arata nereguli la conduita unor procurori in relația cu justițiabilii și a unor posibile abateri de la Codul deontologic al magistraților, procurorul general, Augustin Lazar, s-a decis sa acținioneze.

- Sorana Cirstea, locul 36 WTA si cap de serie numarul 4, a ratat calificarea in turul al doilea al turneului WTA de la Budapesta, dupa ce a fost invinsa, marti, cu scorul de 6-4, 6-2, de sportiva slovaca de 19 ani Viktoria Kuzmova, locul 121 WTA, prezenta pe tabloul principal in calitate de lucky…

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Astfel, Primaria Capitalei va cumpara autobuze in valoare de 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per unitate. Primarul Capitalei a explicat…

- Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in intalnirea pe care au avut-o la Bucuresti pe 5 februarie, potrivit unor surse politice. Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua…

- Dupa ce a nemultumit publicatiile partenere retrogradand prioritatea acestora la afisare in News Feed, Facebook face o miscare in directia opusa, introducand in tab-ul Watch din aplicatia pentru mobil o sectiune dedicata stirilor de ultim moment, scrie go4it.ro.

- Ungaria si Serbia trebuie sa coopereze pentru a-si proteja frontierele, siguranta cetatenilor si identitatea culturala, a declarat premierul ungar Viktor Orban dupa o reuniune a guvernelor celor doua tari care a avut loc vineri la Budapesta, relateaza MTI. Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul…

- Cristian Dan, actor la Teatrul de Nord din Satu Mare, a decedat luni seara, la spital. El era cunoscut pentru charisma lui deosebita, dar si datorita prezentei scenice unice si flerului sau, anunta informatia-zilei.ro. Cristian Dan s-a nascut in 26 septembrie 1954 la Ramnicu Valcea. A jucat in peste…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV, sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- O femeie a ajuns la spital in aceasta dimineața (sambata), dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier. Potrivit informațiilor, este vorba de un accident ușor, care s-a produs pe șoseaua de centura a municipiului Focșani, o autoutilitara intrand in coliziune cu un autoturism. …

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare, au declarat surse din Consiliu pentru MEDIAFAX.

- Asociatia Tenismenilor Profesionisti (ATP) a anuntat marti calendarul competitional pentru sezonul 2019, care include un total de 63 de turnee, la care se adauga cele patru de Mare Slem (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon si US Open). Intr-un comunicat dat publicitatii pe site-ul…

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, si "The Post", de Steven Spielberg, se numara printre cele 9 lungmetraje nominalizate la editia de anul acesta a premiilor Oscar, care vor fi decernate pe 4 martie, la Los Angeles.

- Interes la Budapesta pentru UBB Cluj Peste 400 de persoane au vizitat standul Universitatii Babes-Bolyai in cele trei zile ale Targului International Educatio desfasurat, in perioada 18-21 ianuarie 2017, la Budapesta. Reprezentanții Universitații Babeș-Bolyai au oferit informații cu privire la…

- Un accident rutier s-a petrecut joi, in jurul orei 16.00, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Din primele informații, o persoana a fost ranita dupa o coliziune frontala intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, traficul in zona se desfașoara cu dificultate. Revenim cu amanunte.

- Primaria Capitalei va dona cinci autobuze societatii de transport din Tulcea, a decis Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in sedinta de miercuri. Saptamana trecuta, mai multe mijloace de transport in comun din Tulcea au fost distruse de un incendiu, societatea de transport ramanand cu…

- Cele doua lucruri care l-au scos pe Tudose din Palatul Victoria Sociologul clujean Vasile Dancu, fost vicepremier in guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea…

- Demisia lui Mihai Tudose a lasat locul liber la Palatul Victoria. Social-democratii s-au miscat rapid si au decis: Mihai Fifor este propunerea pe care i-o vor prezenta presedintelui Klaus Iohannis pentru postul de prim-ministru al Romaniei. Daca seful statului nu va fi de acord, asa cum sustinuse la…

- Teodor Melescanu urmeaza sa aiba o discutie cu reprezentantul Diplomatiei ungare, pe fondul episodului aparut, recent, la sediul Ambasadei Romaniei la Budapesta, cand cativa activisti maghiari au pus peste emblema institutiei steagul secuiesc. De altfel, pana sa afle explicatiile ambasadorului ungar,…

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata de mai multi unguri extremisti, care fac parte din gruparea „Miscarea celor 64 de Comitate”, scrie deputatul PMP, Marius Pascan, pe pagina sa de Facebook. Huliganii au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc.A

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Existența partidelor maghiare din România - UDMR, PPMT și PCM - este contestata de Coaliția Naționala pentru Modernizarea României. „Coalitia Nationala pentru Modernizarea României a luat decizia de a contesta în Instanța funcționarea politica și parlamentara…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , dezvaluie o mega-bomba din televiziune! Anca Lungu, una dintre super-vedetele Antenei 1, a anuntat ca demisioneaza, sursele noastre afirmand ca prezentatoarea TV doreste sa inceapa o noua viata cu un milionar grec. ( NU RATA, AICI: Niciodata n-ai mai vazut-o asa…

- Zi neagra pe DN1, pe raza orasului Comarnic. Trei accidente au avut loc in zona in decurs de numai doua ore. Dupa ce, in jurul orei 8.00 soferul unui autoturism a decedat dupa ce a intrat in coliziune cu un TIR (cel mai probabil din cauza unei intoarceri neregulamentare), in jurul ore 9.30 unui alt…

- O noua decizie controversata luata de TVR. Dupa ce postul public a transmis pe 2 ianuarie concertul omagial de la Budapesta al reconcilierii austro-ungare sustinut de Filarmonica din Viena, televiziunea va relua spectacolul și astazi.

- Cum se vede administrația locala condusa de Gabriela Firea de un om care a lucrat in interior? Raspunde fostul viceprimar Cornel Pieptea, cel care a refuzat sa ocupe scaunul lui Sorin Oprescu, dupa arestarea acestuia. Cotidianul: Cum apreciați evoluția Capitalei din perspectiva promisiunilor facute…