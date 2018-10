Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel București au admis, joi, contestația formulata de Carmen Adamescu și au inlocuit masura arestului la domiciliu cu controlul judiciar. Procurorii o acuza pe Carmen Adamescu de delapidare, prejudiciul fiind de peste 40 de milioane de lei.Carmen Adamescu a fost prezenta,…

- Dan Chioru, poreclit "Pablo Escobar" al Romaniei, a fost arestat in 2016, dupa ce procurorii DIICOT au descoperit ca el pusese pe picioare o retea extrem de puternica, specializata in traficul de cocaina. Acum, judecatorii au decis sa-i inlocuiasca masura de arest la domiciliu cu masura preventiva…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti arata, intr-un comunicat de presa transmis joi, ca procurorii au dispus, miercuri, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpata Carmen Adamescu, pentru delapidare. "In fapt, in perioada octombrie 2004 - iulie 2017, in mod repretat, cu intentie si…

- Procurorii de la Parchetul Capitalei au propus judecatorilor arestul la domiciliu in cazul lui Carmen Adamescu, potrivit unor surse judiciare.Fosta soție a lui Dan Adamescu este in prezent la Tribunalul București unde magistrații vor decide daca admit cererea procurorilor. Citește și…

- Procurorii din CSM au cerut explicații din partea Curții de Apel Bucuresti referitoare la soluția judecatoarei Doina Ungureanu, in dosarul in care Inspecția Judiciara a reclamat inlaturarile abuzive din raportul cu privire la activitatea Laurei Kovesi. CAB a reclamat presiunile procurorilor CSM asupra…

- Magistratii Curtea de Apel Bucuresti au admis contestatia formulata de procurorii DNA impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti prin intermediul careia s a dispus revocarea arestului preventiv luat fata de Emilian Schwartzenberg, cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel. Astfel, omul de afaceri rimane…

- Fratii suspectati ca au ucis trei paznici de la fabrica de ciment raman liberi. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins azi contestatia procurorilor si au decis ca, Marian si Florin Bonciu sa fie cercetati in continuare in libertate, sub control judiciar. Curtea de Apel Bucuresti a mentinut…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins, marti, cererea procurorilor de arestare a suspectilor din dosarul paznicilor ucisi intr-o fabrica din Capitala, decizia fiind definitiva. In prima instanta, judecatorii i-au plasat pe cei doi frati sub control judiciar.