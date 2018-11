Stiri pe aceeasi tema

- Prelungirea perioadei de tranzitie post-Brexit nu ar afecta Europa daca Marii Britanii i s-ar permite sa ramana in uniunea vamala si piata interna ale Uniunii Europene si dupa tranzitia deja convenita, a declarat ministrul de externe luxemburghez Jean Asselborn, intr-un interviu acordat miercuri postului…

- Prelungirea perioadei de tranzitie post-Brexit nu ar afecta Europa daca Marii Britanii i s-ar permite sa ramana in uniunea vamala si piata interna ale Uniunii Europene si dupa tranzitia deja convenita, a declarat ministrul de externe luxemburghez Jean Asselborn, intr-un interviu acordat miercuri postului…

- Marea Britanie, dupa Brexit, va acorda prioritate migrantilor cu inalta calificare, iar cetatenii Uniunii Europene vor beneficia de acelasi tratament ca al acelora sositi din alte parti ale globului, a declarat premierul britanic, Theresa May. Cu alte cuvinte, doar migrantii care pot demonstra ca au…

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, transmite…

- Vineri, la Londra, premierul britanic Theresa May a afirmat ca negocierile au ajuns intr-un impas ceea ce ar conduce la o posibila ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. De asemenea, Theresa May a solicitat Uniunii Europene sa trateze Marea Britanie cu ”respect”. In acest context,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca este inca destul de posibil sa nu existe un acord pe tema Brexit-ului intre Uniunea Europeana si Marea Britanie in momentul expirarii termenului-limita pentru iesirea britanicilor din blocul comunitar, in martie 2019, informeaza…

- Ministrul german pentru Afaceri Europene, Michael Roth, a declarat marți ca este de parere ca discuțiile privind ieșirea Marii Britanii din Blocul comunitar se indreapta in direcția corecta și ca ar putea rezulta o soluție pana in noiembrie, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.…

- Un procent de 59% dintre alegatorii britanici ar vota pentru ramanerea tarii lor in interiorul Uniunii Europene daca in prezent ar avea loc o consultare populara, scrie Agerpres. Acesta este cel mai ridicat sprijin electoral pentru apartenenţa Marii Britanii la blocul comunitar după referendumul…