- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat noile reguli privind restrictionarea creditarii populatiei prin limitarea gradului de indatorare in cazul creditelor de consum si ipotecare. In cazul imprumuturilor in lei, gradul maxim de indatorare va fi de 40%,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei discuta astazi noile reguli privind restrictionarea creditarii populatiei prin limitarea gradului de indatorare in cazul creditelor de consum si ipotecare. In ultimul an au fost vehiculate diverse variante privind limi­tarea…

- Cele mai recente evaluari reconfirma perspectiva continuarii scaderii ratei anuale a inflatiei spre limita superioara a intervalului tintei de inflatie la finalul anului curent, in linie cu prognoza pe termen mediu din august 2018, arata comunicatul BNR emis in urma sedintei de politica monetara…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6428 lei/euro, in crestere cu 0,38% fata de nivelul atins luni. Luni, euro a crescut la 4,6250 lei. Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare că în luna iulie, după datele noastre preliminare,…

- "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar o inflatie negativa si scadere de preturi. De fapt, acest lucru s-a intrevazut, sa spunem asa, inca din luna iunie, cand am avut o crestere lunara a inflatiei foarte scazuta, aproape de zero. Acum lumea tot repetand ca rata…