- Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea a deschis o ancheta dupa ce pe Facebook au aparut imagini în care se vede cum o adolescenta în vârsta de 16 ani este agresata de alte doua fete. Pe o pagina de Facebook a aparut azi, un filmuleț în care se vede cum o fata o cearta…

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul municipiului Brasov, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un alt barbat. Victima a fost transportata la spital, iar agresorul este cautat de politisti.

- Razboi interlop pe strazile miliardarilor din București. O familie puternica din Capitala a fost implicata intr-un scandal care s-a terminat prin injunghierea fratelui unei vedete foarte apreciate de romani.

- "O fetița in varsta de 13 ani a vrut sa iși viziteze bunicii, insa nu a mai apucat sa urce pana la etajul 9 in blocul din Sectorul 2 al Capitalei. Știți de ce? Pentru ca un barbat in varsta de 41 de ani a agresat-o in fața liftului. Acest individ a fost condamnat anterior pentru viol, dar in octombrie…

- Virusul gripal continua sa curme vieti. Autoritatile au confirmat cel de-al 80-lea deces din actualul sezon de gripa. Este vorba despre un barbat in varsta de 80 de ani, din Capitala, despre care reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile au anuntat ca avea…

- Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei. S-au distrat pana in momentul in care s-au luat la cearta pentru o fata pe care amandoi o placeau. La un moment dat, unul dintre dintre tineri a adormit, iar prietenul sau a luat o sabie si l-a injunghiat. Dupa atac, agresorul…

- Cine este autorul dublei crime din sectorul 3 al Capitalei. Tanarul, care și-a ucis iubita, in timp ce s-ar fi aflat sub influența drogurilor, are 23 de ani, iar tatal acestuia lucreaza in cadrul Ambasadei Libiei la București, susțin surse judiciare, citate de news.ro . Libianul locuiește cu chirie…

- Un arab din Sectorul 3 al Capitalei, in varsta de 24 de ani, si-a injunghiat mortal iubita, in varsta de 25 de ani, pe fondul unei neintelegeri. Dupa ce a comis crima, acesta i-a omorat si pisica, apoi a plecat din apartamentul unde a avut loc crima si, la cateva minute distanta, a ucis un vecin, chiar…

- Poveste de groaza joi dimineata la Focsani! Un barbat de 54 de ani a incercat sa-si omoare sotia, apoi s-a urcat in masina si a provocat un accident rutier in urma caruia si-a pierdut viata. Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in…

- A vrut sa se incalzeasca si ar fi dat foc la unele lucruri din locuinta. Un barbat, in varsta de 82 de ani, din sectorul Rascani al Capitalei, a fost la un pas de a-si face scrum locuinta.

- Scene șocante au avut in judetul Gorj. Un tanar si-a injunghiat prietenul cu sabia dupa ce s-au certat pentru o femeie. Agresorul si-a filmat apoi victima agonizand. Atacatorul a fost arestat.Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei pana cand au ajuns la o discutie despre…

- Oficial sunt inchiriate trei procente dintre cele aproape noua milioane de locuinte din tara. La negru, insa, peste un milion de proprietari incaseaza bani lunar de la chiriasi. Si cei care obtin venituri cu contract fenteaza insa statul. 1 leu este cea mai mica valoare declarata la inchiriere de un…

- Potrivit anchetatorilor, crima s-a petrecut in noapte de sambata spre duminica, insa cadavrul a fost descoperit de-abia luni. Cercetarea penala a inceput „in rem”, urmand sa fie audiati mai multi suspecti. Victima avea intre 45 si 50 de ani si era cunoscuta ca persoana fara adapost.

- Chiar in aceste momente un echipaj SMURD se depaseaza catre statia de autobuz de la Kaufland de pe Exercitiu si asta pentru ca un barbat de 70 de ani a lesinat. Se pare ca acesta se afla in stop cardio-respirator. Ultima actualizare: Luni, 05 Februarie 2018 15:17

- Un barbat din Capitala a fost retinut dupa ce a fost prins pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei in timp ce adresa injurii unei femei, iar in timpul audierilor de la Politie, agentii au stabilit ca pe numele sau este emis un ordin de protectie, cerut chiar de femeia la care striga.

- Femeia acuzata ca și-ar fi agresat fiul, vineri, intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei și a lovit apoi doi polițiști chemați sa intervina, a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile.

- O femeie, 38 ani, a fost injunghiata, vineri, de fostul soț, intr-o gradinița din Sectorul 2 al Capitalei. Victima a fost transportata de urgenta la spital, dar nu a mai putut fi salvata. Atacatorul a fost prins de catre politisti. Potrivit unor surse judiciare, victima, Nicoleta Botan, ar fi avut…

- Catalin Cojocaru, jurnalist, a anunțat pe Facebook un incident șocant care s-ar fi intamplat in incinta stadionului Dunarea Calarași. "In urma cu doar cateva minute, in incinta stadionului municipal Dunarea Calarași, a avut loc un o altercație din care a rezultat ranirea prin injunghiere a…

- S-au scurs momente infioratoare intr-un cartier din sectorul 2 al Capitalei! Un barbat a fost lovit de un tramvai, iar trupul sau a ajuns sub unul dintre vagoane. Unul dintre martori a sunat disperat la 112, iar in prezent, victima se afla in mainile medicilor.

- Ies la iveala noi detalii socante despre atacul din Bucuresti. Cu a actionat criminala abia eliberata din puscarie? Totul e halucinant. Scoasa din puscarie in noiembrie 2017 in baza recursului compensatoriu l-a injunghiat pe batran pentru ca a deranjat-o dintr-o discutie, conform observator.tv.Citește…

- O femeie a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca a incercat sa omoare, aparent fara motiv, un barbat pe care l-a urmarit pe strazile din sectorul 2 al Capitalei. Victima a scapat cu viata dupa ce medicii au reusit sa-i scoata cutitul din spate. Femeia…

- O fabrica unde haine de calitate indoielnica erau inscriptionate cu marci cunoscute a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Surse judiciare susțin ca articolele de imbracaminte ar fi fost vandute in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online. Potrivit politistilor, hainele erau…

- Sambata, mai multi locuitori ai Capitalei s-au sesizat dupa ce in Sectorul 6, in zona Aleea Cetatuia, au aparut afise prin care se anunta intentia de a otravi animale de companie, iar pe jos sunt bucati de carne.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania pentru tratamente inumane si degradante aplicate unui barbat, care a fost agresat in 2011 de doi agenti in incinta unei sectii de politie din Bucuresti, potrivit unui comunicat transmis, marti, de APADOR-CH. "In decizia publicata…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost retinut luni pentru 24 de ore, dupa mai multe ore de audieri, informeaza HotNews.ro. El a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este ...

- O noua serie de poze cu barbatul suspectat ca a agresat doi copii într-un lift din Drumul Taberei, București, a fost data publicitații duminica de polițiști. În ultimele 48 de ore

- Un barbat din Bucuresti a fost prins de jandarmi in timp ce fura un telefon mobil din buzunarul hainei unei femei, intr-o statie RATB din Sectorul 5. Potrivit Jandarmeriei, acesta este recidivist, facand deja 14 ani de inchisoare pentru diverse infractiuni, si era eliberat de cateva luni, scrie NEWS.RO.…

- Politistii incearca sa dea de urma agresorului unui tanar care a ajuns pe mana medicilor, fiind ranit in zona spatelui. Incidentul a avut loc joi seara, in jurul orei 19, in parculetul din apropierea gurii de metrou de la Politehnica, de pe raza sectorului 6 al Capitalei. Tanarul a reusit sa ceara ajutor.…

- Un tanar de 26 de ani a fost injunghiat, joi seara, in zona stației de metrou Politehnica din Capitala. Este vorba de un tanar de 26 de ani care a fost injunghiat in zona coastelor. UPDATE 20.22: Situația tanarului injunghiat a fost clarificata. Polițiștii susțin ca altercația in care a fost acesta…

- Un barbat suspectat de viol este cautat de poliție. Acesta a fugi cu un taximetru din zona Kaufland / Maraști. ”In noaptea de 1 ianuarie ora 4:40 - 5:00 acest barbat a fost vazut in zona Kaufland / Marasti. E posibil sa fi luat un taxi de pe strada Bucuresti…

- Cererea noua de spatii de birouri reprezinta aproape jumatate, respectiv 49%, din activitatea totala de inchiriere desfasurata in cel de-al treilea trimestru din 2017 in Bucuresti, potrivit datelor companiei de consultanta imobliara CBRE privind piata de birouri pe trimestrul al treilea al acestui…

- A fost snopit in bataie pana a murit. Este un vorba de un barbat in varsta de 39 de ani, care a fost gasit mort, azi dimineața, la o stație de autobuz din satul Colibaș din raionul Cahul.

- Un bodyguard din Baia Mare a fost injunghiat de un barbat. Atacatorul este cautat de poliție, dupa ce aceasta a fugit de la locul incidentului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, lovire sau alte violențe. Un bodyguard dintr-un local din Baia Mare a fost injunghiat de un barbat…

- Un tanar de 17 ani a fost injunghiat, marti seara, in cartierul de blocuri ANL Constantin Brancusi, de un barbat in varsta de 44 de ani, in scara unui bloc. Agresorul a fost retinut, iar minorul este internat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti.