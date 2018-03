Stiri pe aceeasi tema

- Explozie ucigașa in Capitala. Doua pesoane au decedat, iar alte doua au fost ranite dupa ce un magazin a sarit in aer. Incidentul a avut loc la magazinul Jardin, de pe strada Mateevici cu Armeneasca.

- Patru persoane, dintre care trei femei ce fusesera luate ostatice si un barbat, presupusul autor al sechestrarii acestora, au fost gasite decedate de catre politie in Casa Veteranilor din orasul...

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP. "Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite. Alte 21…

- O furtuna a lovit incepand de joi seara nord-estul Statelor Unite, acompaniata de ninsori, ploi abundente si de puternice rafale de vant, si a condus deja la anularea a sute de zboruri si la inchiderea serviciilor administrative, informeaza AFP. Furtuna a afectat o zona ampla, intre statele Maryland…

- Cel putin doua persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri in campusul Universitatii Centrale din Michigan, afirma surse citate de presa americana. Atacul armat a avut loc in unul din caminele din campusul Universitatii Centrale din Michigan, relateaza Detroit Free Press si…

- Doua persoane au fost ucise in orasul Zurich, dar situatia este acum sub control, a anuntat vineri dupa-amiaza Politia elvetiana, potrivit Mediafax. “Doua persoane au murit in urma unui atac produs pe Bulevardul Lager / Europa din Zurich”, a confirmat ...

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 08:40, la un imobil din localitatea Maia, comuna Bobalna. Potrivit primelor informații, incendiul s-a soldat cu trei victime o femeie și doi copii, in varsta de 11, respectiv 13 ani. Se pare ca mama celor doi minori ar fi incercat sa aprinda…

- ACCIDENT CUMPLIT pe DN1C in localitatea ILBA. Doua persoane ranite grav.DOUA masini implicate din care una rasturnata. TRAFIC BLOCAT. FOTO Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite.…

- Ministerul rus de Externe a declarat ca, in recenta batalie din provincia siriana Deir al-Zor intre forțele pro-guvernamentale sprijinite de Rusia și forțele conduse de Statele Unite, au fost raniți „cateva zeci” de cetațeni ruși și ai altor foste republici sovietice. In declarația Ministerului de Externe…

- Politia a anuntat ca un atacator mascat a deschis focul asupra unui grup de oameni in fata unui restaurant din San Antonio (Texas), ranind un copil de sase ani si trei adulti, toti membri ai unei familii, scrie Fox News. Seful politiei, William McManus, a declarat ca doi dintre adulti se afla intr-o…

- Cel putin cinci oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati in vecinatatea unei biserici din orasul rus Kizliar, provincia Daghestan, au anuntat, ieri, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Suspectul, identificat drept Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, a fost elev la acest liceu, fiind exmatriculat din motive disciplinare nespecificate. Șeriful a explicat ca suspectul a folosit o pușca și avea “nenumarate incarcatoare”. Foto: foxnews.com © Cel puțin 14…

- Cel putin 17 persoane au murit intr-un atac asupra unui liceu din Florida dupa ce un fost elev a deschis focul cu o arma automata. Acesta din urma a premeditat atacul, venind pregatit cu zeci de cartuse si o masca de gaze. Atacatorul a fost prins.

- Cel putin 17 persoane au fost ucise si 14 ranite intr-un liceu din Parkland, Florida, de un fost elev al institutiei de invatamant. Suspectul, de 19 ani, fusese exmatriculat din motive disciplinare.

- Un tanar a ucis cel putin 17 persoane si a ranit alte 16, miercuri, intr-un liceu din sud-estul Floridei, potrivit mai multor media americane, in cel de-al 18-lea atac armat comis de la inceputul anului intr-o institutie de invatamant din ...

- Importante forte de securitate din comitatul Broward, in Florida, au intervenit, miercuri, in urma semnalarii unui incident armat, aflat in curs la un liceu din localitatea Parkland, a anuntat biroul serifului, relateaza Reuters. In urma atacului armat, ar fi fost ranite cel putin 20 de persoane.

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite in urma unui atac armat produs miercuri intr-un liceu situat in statul american Florida, afirma surse citate de presa din Statele Unite.

- Dupa ce NSA a fost ținta unui atac armat in urma cu cateva ore, a venit randul unor elevi din Florida sa traiasca minute de coșmar. Cel putin 20 de persoane au fost ranite dupa ce un individ inarmat a deschis focul miercuri intr-un liceu din statul american Florida, potrivit purtatoarei de cuvant a…

- Cel putin 20 de persoane au fost ranite dupa ce un individ inarmat a deschis focul miercuri intr-un liceu din statul american Florida, potrivit purtatoarei de cuvant a serifului din comitatul Broward,...

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri cand un sofer a incercat sa intre cu masina in sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland, moment in care agentii de securitate au deschis focul asupra vehiculului, au declarat surse oficiale, relateaza Reuters si AFP. …

- Trei persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs miercuri in fata sediului Agentiei Nationale de Securitate (NSA) a Statelor Unite, la Fort Meade, in Maryland, relateaza presa locala.

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unui incident armat produs miercuri in apropierea sediului Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA) din Statele Unite, relateaza posturile de televiziune WBA si MyFox8. Incidentul armat a avut loc miercuri la ora 7.15 (14.15, ora Romaniei)…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza DPA, preluat de AGERPRES.Politia le a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul…

- Un grav accident de circulație a avut loc, vineri dimineața, pe DN 68A, Lugoj-Deva. Un autoturism Audi, condus de un tanar de 31 de ani, s-a izbit, violent, de un TIR care circula din sens opus. Conform spuselor polițiștilor, intr-o curba, pe raza localitații Coșevița, autoturismul…

- Cel putin 13 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unor confruntari produse joi dupa-amiaza in terminalul portuar Calais, situat in nordul Frantei, intre imigranti extracomunitari, informeaza cotidianul Le Figaro.

- Doua masini s-au ciocnit pe podul Decebal. Barbatul aflat la volanul Renault-ului a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de autoturismul VW, condus de o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani. Trei persoane au fost ranite in urma accidentului. Potrivit…

- Cinci persoane au fost ucise, la o spalatorie auto din Statele Unite. Martorii spun ca au auzit zeci de focuri de arma la spalatoria din Melcroft, Pennsylvania, iar suspectul este în libertate. Trei barbați și doua femei au murit, iar o șasea persoana a fost ranita.

- Incidentul a avut loc in zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla la aproximativ 20 de minute de mers de gara centrala. Politia olandeza a confirmat ca exista "multiple victime". Cel putin doua persoane au fost transportate la spital, cu rani grave. Atacatorii sunt in…

- Doua persoane au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce autoutilitara in care se aflau s-a ciocnit cu un camion, pe DN1, in judetul Brasov, la aceasta ora traficul fiind blocat in zona, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Singura romanca invingatoare la Roland Garros, marturii INCREDIBILE dupa victoria…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru sunt in stare foarte grava, intr un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citand autoritati locale. Potrivit Agerpres.ro, uUn autocar in care se aflau 45 de elevi de liceu…

- "In jurul orei 9.10 (4.40 GMT) o masina capcana a explodat la intrarea in complex, apoi un grup de barbati inarmati a intrat in cladire. 11 persoane au fost transportate la spital", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului local, Attaullah Khogyani. Acest atentat survine la patru zile dupa atacul…

- Cel putin unsprezece persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs in apropierea unui sediu al organizatiei umanitare Salvati Copiii, aflat in orasul Jalalabad din Afganistan, informeaza site-ul postului BBC News online.

- În urma cu puțin timp a avut loc un accident feroviar în localitatea Ovidiu, la prima cale ferata dinspre Constanța. Un tren marfar a intrat în coliziune cu un autoturism. Din fericire, nu au existat persoane încarcerate. La locul impactului s-au deplasat o autospeciala…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri seara, pe DN 66, in localitatea Dragutesti, dupa ce un autocar cu muncitori a derapat si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Oamenii ar fi trebuit sa ajunga la cariera din Farcasesti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters. Doua apartamente de la ultimul etaj al unui bloc din oraselul Sesto San Giovanni…

- Cel putin trei persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas la Bagdad, iar alte 11 au fost ranite, conform unui prim bilant, au anuntat surse din politie, citate de AFP, scrie news.ro.Atentatul a fost comis de un kamikaze in apropierea unui punct de control al fortelor de securitate din…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Cluj, accidentul s-a produs în jurul orei 7.20 din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum. „Un conducator auto, într-o curba la dreapta, nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum si ar fi patruns pe contrasens unde a intrat în…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Inca un accident rutier a avut loc marți dimineața pe DN 1 in, la ieșire din Decea. Din primele informații este vorba despre o coliziune puternica intre doua mașini. In urma impactului trei persoane au fost ranite, din care o victima este incarcerata, dar conștienta. Potrivit IPJ, traficul a fost oprit…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si alte 14 au fost ranite, duminica, intr-un atac sinucigas produs in tipul unei inmormantari in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, informeaza AFP.

- Un necunoscut a deschis focul sambata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova, potrivit Romania TV.Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30…

- O nava de pasageri elvetiana s-a ciocnit de un pilon de autostrada in apropiere de orasul Duisburg din vestul Germaniei, iar in urma accidentului au fost raniti cel putin 25 de oameni, inclusiv cinci raniti grav, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Potrivit martorilor, atacatorii purtau masti. Presa egipteana noteaza ca au fost doi atacatori, care au venit la cafenea cu o motocicleta si dupa ce au deschis focul asupra celor care se aflau in interior au fugit.

- IMAGINI ACCIDENT GRAV. Sapte persoane, ranite dupa impactul dintre un microbuz si un TIR. VIDEO+FOTO Sapte persoane au fost transportate la spital, sambata, in urma accidentului dintre un microbuz si un autotren, produs pe DN7, in localitatea hunedoreana Mintia, doua fiind in stare grava. Potrivit ISU…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara langa Viena, Austria. Doua trenuri au intrat in coliziune, iar 17 calatori au fost raniti. Doua vagoane s au rasturnat in urma impactului. Doua elicoptere si mai multe ambulante au fost trimise la fata locului, relateaza Digi 24.Traficul pe linia unde…

- Zeci de persoane au fost ranite într-un accident de tren produs în orasul spaniol Alcala de Henares, lânga Madrid, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza dpa. Potrivit Realitatea TV, printre raniți se afla și români.

- Un feribot filipinez, care avea 251 de persoane la bord, s-a rasturnat, joi, langa o insula din apropierea capitalei Manila, a anuntat purtatorul de cuvant al Pazei de Coasta Armand Balilo, iar media a relatat ca cel putin patru oameni au murit, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia din Australia a arestat, joi, un individ care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 16 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News.