- Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite in urma unui accident cumplit produs in raionul Ștefan Voda.Potrivit informatiilor, un autocar de pe ruta Chisinau-Zatoka cu 41 de pasageri la bord s-a ciocnit violent cu un tractor și cu un automobil in care se aflau trei persoane,

- Un cutremur cu magnitudinea 7 a avut loc duminica in largul insulei indoneziene Lombok. Autoritațile au emis o alerta de tsunami, care a fost ulterior ridicata. Bilanțul victimelor este sumbru și ar putea crește: cel puțin 91 de morți și 202 de raniți.

- Trei persoane au fost ucise si sapte ranite sambata seara intr-un atac armat in apropierea unui bar din New Orleans, statul american Louisiana, potrivit politiei locale, relateaza digi24.ro.

- Mai multe persoane, printre care si un copil, au fost impușcate și cel puțin o femeie a fost ucisa in orașul canadian din Toronto, potrivit www.news.com.au. Un purtator de cuvant al poliției a declarat presei locale ca imcidentul armat a ...

- Rusia, țara in care penitenciarele sunt adevarate terori pentru condamnați, iar tortura este la ordinea zilei. Despre acest lucru ne vorbesc nenumaratele cazuri care apar la emisiunile TV din Rusia, iar despre unele se afla peste ani buni.

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se multi morti si raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Șoferul unei mașini a adormit la volan și a patruns pe trotuar la Soci, in Rusia. O persoana in varsta de 63 de ani a decedat. Rusia și Croația se vor infrunta in sferturile de finala ale CM, sambata, de la 21:00, la Soci . Ferite pana acum de atentate, gazdele Mondialului 2018 au probleme cu șoferii…

- Teroare in presa americana. Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi media...