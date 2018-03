Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel a fost aleasa miercuri pentru a patra oara cancelar al Germaniei de catre Bundestag, camera legislativa inferioara, scrie agerpres.ro.Merkel (63 de ani) a intrunit 364 din cele 688 de optiuni exprimate prin vot secret in primul tur de scrutin.

- Reprezentantii Comisiei Europene incep miercuri misiunea de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), context in care vor avea loc intalniri cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului. Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul…

- Potrivit postului elen de televiziune Skai TV, Ivan Savvidis ar fi urmarit de poliție. Procurorii au lansat deja o investigație, dupa ce proprietarul lui PAOK a patruns pe teren cu un revolver, amenințand arbitrul și oficialii lui AEK Atena duminica seara. S-ar fi emis un mandat de arestare pe numele…

- Prea multe știri incorecte, vehiculate de presa și de oameni politici, sunt pe piața romaneasca – și despre dobanzi și despre inflație, spune Adrian Vasilescu, consilierul și consultantul pe strategie al guvernatorului BNR, la dezbaterea stiricurate.ro. Chiar și in Comisia care vorbea despre o propunere…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a promis luni ca viitorul sau guvern va intra in paine rapid, pentru a face fata provocarilor care submineaza Uniunea Europeana (UE), dupa luni de paralizie politica in Germania, relateaza AFP conform News.ro . ”La aproape sase luni de la alegerile (legislative…

- Potrivit anuntului, 66,02% din cei aproape 464.000 de membri ai SPD s-au declarat in favoarea acordului incheiat luna trecuta de conducerea partidului cu CDU/CSU (Uniunea Crestin Democrata si formatiunea-sora din landul Bavaria, Uniunea Crestin Sociala). La vot au luat parte 78,4% dintre membrii…

- Cel putin zece persoane au fost ranite, iar alte zeci au fost retinute in urma confruntarilor produse sambata, la Kiev, intre fortele de ordine si manifestanti ai opozitiei care il sustin pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, relateaza agentiile Interfax, Reuters si Associated Press.

- ''Plec de la principiul ca vom obtine un 'da' cu o majoritate neta'', a declarat secretarul general al SPD, Lars Klingbeil, pentru postul de radio berlinez RBB. Conducerea social-democratilor va anunta duminica la ora locala 09:00 (08:00 GMT) rezultatul referendumului intern inceput pe…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu a avut o intrevedere cu Președinta Saeima Republicii Letonia, aflata in vizita in Republica Moldova. Inara Murniece a fost salutata de plenul Parlamentului in cadrul ședinței plenare de astazi și a lasat un mesaj in Cartea de onoare a Legislativului.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, miercuri, la Ierusalim, cu seful Comisiei de aparare si politica externa din Parlamentul israelian, Avi Dichter, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, discutiile au fost…

- Camera Inferioara a Parlamentului din Olanda a votat abrogarea legii privind organizarea unui referendum consultativ pe marginea asocierii Ucrainei la UE, document care a blocat semnarea Acordului de asociere intre partea ucraineana si statele membre in 2016.

- Raportul prezentat joi de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este unul "absolut devastator", nu doar pentru procurorul-sef al DNA, ci si pentru institutia pe care o patroneaza, raport care vorbeste despre "ilegalitati fara precedent" care se pedepsesc din punct de vedere penal, a declarat pentru…

- Deputata liberala Alina Zotea s-a aratat indignata de faptul ca arborii din spatele cladirii Parlamentului au fost taiați peste noapte, din motive neclare, noteaza Noi.md. Potrivit ei, copacii ar fi fost defrișați pentru a le asigura deputaților spațiu de parcare. „Vreau sa atenționez despre taierile…

- Potrivit expunerii de motive a proiectului, cresterea numarului de propuneri de la 8 la 10 pentru membrii Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, inaintate de catre grupurile parlamentare are drept scop respectarea configuratiei…

- Deficientele privind personalul si echipamentele armatei Germaniei afecteaza grav disponibilitatea de lupta, potrivit unui raport prezentat marti in Bundestag, Parlamentul unicameral al Germaniei, relateaza site-ul BBC News.

- Un raport publicat marti de Bundestag, camera inferioara a parlamentului, trage un semnal de alarma cu privire la dotarea armatei germane, atragand atentia asupra problemelor tehnice ale submarinelor, avioanelor si elicopterelor, precum si asupra personalului insuficient, scrie digi24.

- Romania mai vrea 40 de avioane F16. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat marti, 20 februarie, intr-o conferinta de presa, ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de aeronave F16. „Deocamdata este o discutie…

- "Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale Romane. Se discuta despre tipul de submarin pe care sa-l putem avea in dotarea fortelor navale. Inca nu avem definitivata aceasta analiza tehnica pe care ne-o dorim. Odata ce analiza tehnica va fi gata, pasii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a decis la ce ora va prezenta raportul despre DNA in Parlament. Mai exact, anunțul mult-așteptat și amanat de multe ori, va fi facut joi, 22 februarie, la ora 18, in camerele reunite ale Parlamentului. In conditiile izbucnirii scandalului inregistrarilor de la DNA…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta saptamana viitoare, in camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. “Inainte de sedinta de Guvern, am avut o intrevdere cu prim-ministrul, solicitandu-mi…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca…

- Politia din Marea Britanie investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit in interiorul Parlamentului britanic, iar o parte a cladirii Legislativului britanic a fost inchisa pe durata operatiunii, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Fostul presedintele Traian Basescu le-a transmis, luni, alesilor reuniti in plen, ca l-a batut Mircea Geoana „de l-a rupt, pe bune”, la alegerile din anul 2009, afirmand ca Geoana a pierdut pentru ca simte nevoia sa se spele de mai multe ori pe zi, ceea ce l-a facut sa se opreasca la S. O. Vantu.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca Tudorel Toader ...

- Adresarea catre autoritațile statului a fost aprobata de aleșii locali dupa ședința comisiei pentru situații de urgența. Consilierii au recunoscut ca nu sunt în stare sa gestioneze problema deșeurilor, dar paseaza responsabilitatea pentru situația dezastruoasa companiei private…

- Prima ședința plenara a Parlamentului din sesiunea de primavara 2018 va avea loc joi, 8 februarie. Decizia a fost luata de Biroul permanent al Parlamentului, care s-a convocat, astazi, in prima ședința din acest an.

- Angela Merkel se indreapta catre al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, in urma unui acord de guvernare incheiat miercuri intre Uniunea sa Crestin Democrata/Uniunea Social Democrata (CDU/CSU, conservatori) si Partidul Social Democrat (SPD), dupa patru luni de impas, au declarat surse apropiate…

- Deputații PSRM au facut astazi publice prioritațile legislative pentru sesiunea de primavara-vara a Parlamentului, comunica Noi.md. Unul dintre obiectivele urmarite este audierea in plenul Legislativului a tuturor membrilor Executivului. In acest sens, socialiștii intenționeaza sa inainteze moțiuni…

- Ministerul Justitiei are promisiunea unui sprijin politic si angajamentul Guvernului si al Parlamentului pentru reforma judiciara, a declarat sefa cabinetului ministrului Justitiei, Rodica Secrieru, in cadrul emisiunii „Cutia neagra” de la TV8, transmite IPN.

- *Daca credeți ca doar la televiziunile partenere exista țucalari platiți la centimetru de buca pupata din Dragnea, va inșelați amarnic: așa ceva avem in toata presa și numarul exemplarelor crește proporțional cu scumpirea hartiei igienice și cu puterea Hamsterului in Partid. Nu poate Flaușatul sa traga…

- O lege care limiteaza reintregirea familiei in cazul refugiatilor a fost adoptata joi de deputatii germani. Aceasta este o conditie in vederea formarii unui guvern de coalitie intre conservatori si social-democrati dupa luni de blocaj postelectoral, relateaza AFP, citat de News.ro . Adoptat cu 376 de…

- Cele mai mari progrese a inregistrat sectorul bancar din Moldova, datorita atat presiunii asupra BNM, dar și a partenerilor externi. Sectorul justiției și a combaterii cu corupția insa au fost cel mai puțin reformate, spun experții.

- Anita Lasker-Wallfisch, supravietuitoare a Holocaustului, a avertizat, miercuri cu privire la reaparitia antisemitismului in Germania, intr-un discurs in Camera Deputatilor, in care au mandate, incepand din 2017, alesi de extrema dreapta, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Ce scandal ca scoli evreiesti,…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca parlamentarii vor primi o analiza oficiala a oricarui acord privind Brexitul inainte de a li se cere sa il aprobe, respingand informatiile aparute intr-un articol care prezenta inrautatirea economiei indiferent de scenariul iesirii din UE,…

- Intrebat daca modificarile la Codul penal vor fi aprobate in sesiunea parlamentara care incepe la 1 februarie, Dragnea a raspuns: "Asta nu am de unde sa stiu"."Nu cred ca exista niciun plan, nici nu a inceput dezbaterea", a adaugat Dragnea. El a spus ca este deschis dialogului cu oficialii…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a facut apel, luni, in plenul Parlamentului, la opozitie si minoritati sa nu voteze guvernul Dancila, sa nu lase „paranoia lui Liviu Dragnea sa distruga complet Romania”.Raluca Turcan a criticat cea de-a patra propunere pentru functia de prim-ministru…

- Guvernul Dancila a fost investit in Parlament, cu 282 de voturi pentru și 136 impotriva. Pentru a trece testul Parlamentului, Guvernul Dancila, al treilea guvern PSD-ALDE din ultimul an, avea nevoie de 233 de voturi.

- "Presedintele Romaniei poate bloca prezenta in Guvern a ministrilor cu probleme de integritate, chiar si dupa ce cabinetul Dancila va primi votul de investitura din partea Parlamentului. Cel putin acesti membri ai Guvernului PSD au o incontestabila problema de integritate: - Rovana Plumb, a carei…

- In varsta de 73 de ani, fostul cancelar german, Gerhard Schroeder, intentioneaza sa se insoara pentru a cincea oara. Aleasa este, potrivit agentiei DPA, coreeanca Kim So-yeon, 48 de ani. "Vrem sa...

- Presedintii camerelor deputatilor germana si franceza au facut apel luni la consolidarea cooperarii dintre Berlin si Paris, in timp ce Franta cauta sprijin din partea Germaniei pentru impulsionarea reformelor europene dorite de catre Paris, relateaza AFP. ''Franta si Germania nu mai formeaza pur…

- Astazi coaliția PSD-ALDE se reunește pentru a aproba mandatul Vioricai Dancila, precum și pe unii dintre noii miniștri. Replica a aflat pe surse ca mult contestatul Formular fiscal 600 va suferi importante ajustari, pentru a corecta deficitul de imagine suferit de coaliție din cauza aberațiilor…

- La aproape patru luni dupa alegerile parlamentare din Germania, Angela Merkel nu a reusit sa formeze un guvern. Refuzul delegatilor SPD de a da unda verde negocierilor pentru formarea unei 'mari coalitii' alaturi de conservatori ar putea duce la alegeri anticipate sau la un guvern minoritar pentru…

- Bundeswehr a inregistrat un record de recruti minori, adolescenti care si-au inceput formarea militara si manipuleaza deja arme. Partidul Die Linke (stanga) a cerut interzicerea acestor recrutari, a informat Evrim Sommer, deputat al acestui partid in Bundestag. Niciodata armata germana nu a primit…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune în Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii. ”(La începerea sesiunii parlamentare-n.r.)…

- Acordul de 28 de pagini convenit vineri deschide calea pentru negocieri detaliate in urmatoarele saptamani, eliminand incertitudinea din ultimele luni care a subminat rolul Germaniei in politica internationala.O coalitie formata din conservatori si social-democrati pare a fi cea mai buna…

- Plenul Senatului a decis, luni, ca președintele și vicepreședinții ANCOM, instituția-arbitru a unei piețe de miliarde de euro, vor fi numiți de plenul reunit al Parlamentului, la propunerea parlamentarilor, cu votul majoritatii senatorilor si deputatilor prezenti.