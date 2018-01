Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Recentele declaratii facute…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca lucrurile ”au evoluat firesc” intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider al PSD va fi istorie, iar premierul isi va putea forma guvernul dupa cum considera el.”Lucrurile au evoluat firesc,…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, a declarat miercuri, in emisiunea „Sinteza zilei”, ca din punctul sau de vedere demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne reprezinta reactia normala dupa scandalul cu pedofilul politist.

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Ministerul turc de externe i-a convocat pe ambasadorii Rusiei și Iranului pentru a exprima ingrijorarea Turciei cu privire la continuarea operațiunilor militare ale armatei siriene in provincia Idlib, controlata de opoziție, scrie Hurriyet Daily News. Potrivit unor surse diplomatice, Ministerul de Externe…

- Ambasadorul Iranului la Berlin a fost convocat marti la Ministerul german de Externe pentru a oferi explicatii despre activitati de spionaj care au vizat, pe teritoriul Germaniei, persoane si grupuri care au legaturi cu Israelul, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Ministerul de Externe al Olandei a emis un comunicat ca urmare a unei solicitari inaintate de Dan Mașca, președintele Partidului Oamenilor Liberi din Targu Mureș dupa ce ambasadorul Olandei, Stella Ronner Grubacic, a stat la masa cu Nelu Iordache.

- Pakistanul l-a convocat, marti, in regim de urgenta pe ambasadorul SUA la Islamabad, David Hale, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele Comisiei pentru legile justiției, Florin Iordache, raspunde, dupa ce șapte ambasade extrem de importante și-au exprimat ingrijorarea cu privire la legile justiției și acuza ca nu au primit proiectele legilor justiției, așa cum li se promisese. Iordache susține ca ”nu am treaba cu ambasadele”…

- Ministerul palestinian de Externe l-a convocat pe reprezentantul României în regiune, dupa declarațiile facute de Liviu Dragnea care spunea ca ar trebui sa urmam exemplul SUA și sa mutam ambasada țarii noastre în Israel de la Tel Aviv la

- Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece tari care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, dupa exemplul SUA, afirma Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurând, conform unor surse

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel nu va consolida perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, a declarat sambata Ministerul de Externe canadian, potrivit agentiei de presa iordaniene Petra.Purtatorul de cuvant al diplomatiei…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile intre…

- "Astazi, in cadrul sedintei de Guvern, premierul Mihai Tudose mi-a cerut sa fac o informare referitoare la stadiul si situatia implementarii programului Romania Start-Up Nation, cel mai ambitios program de finantare dedicat antreprenorilor la inceput de drum, implementat pana acum in Romania. Constat…

- Washingtonul afirma ca a discutat cu Beijingul despre ceea ce vor face in cazul prabusirii regimului lui Kim Jong-un, o discutie – tabu – care era refuzata in mod traditional de China, cu scopul de a menaja Coreea de Nord, relateaza AFP conform News.ro . Secretarul de stat american Rex Tillerson a dat…

- Zapada si viscolul dau peste cap traficul in anumite regiuni din vestul Europei. Pentru Bulgaria si Grecia, Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie. Soferii au trebuit sa stea la cozi pe autostrazile din Austria.

- Ministerul de Externe arata, intr-un comunicat, ca chemarea la Chisinau a ambasadorului Andrei Neguta ar fi legat de cazurile de hartuire si intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a politicienilor din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale…

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ungaria reprezinta "cel mai loial stat european" pentru Germania, dupa cele 800 de milioane de euro pe care regimul de la Budapesta le-a cheltuit pentru protectia frontierelor, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Rusia a declarat joi ca este 'foarte ingrijorata' in urma deciziei președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului și a cerut tuturor parților implicate in conflictul israeliano-palestinian sa dea dovada de 'reținere' și sa apeleze la dialog, relateaza…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters.''Condamnam declaratia iresponsabila a administratiei Statelor Unite prin care Ierusalimul…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaște orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters. ''Condamnam declarația iresponsabila a administrației Statelor Unite prin care…

- Ucraina nu și-a indeplinit obligațiile fața de NATO, incalcand grav drepturile minoritaților prin adoptarea noii legi a educației, a declarat miercuri la Bruxelles ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmite MTI. El a reiterat totodata apelul la stavilirea migrației, demers in care in opinia…

- Șeful diplomației de la Phenian este de parere ca șeful statului american și Casa Alba doresc izbucnirea unui razboi nuclear. El spune astfel ca SUA ”cerșesc” un conflict nuclear.Ministrul de Externe al Coreei de Nord a declarat ca Donald Trump impreuna cu administrația sa “cerșesc un razboi…

- Dan Negru se afla in vacanta in Orientul Mijlociu, acolo unde au loc des conflicte armate si atentate teroriste. Prezentatorul de la Antena 1 a scris, pe pagina personala de Facebook, ca Ministerul de Externe i-a avertizat pe romani sa evite calatoriile in Orientul Mijlociu, Peninsula Sinai, Republica…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, potrivit Agerpres.

- Presedintele SUA Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduiesste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca va si…

- Patru cetateni britanici - Ian Squire, Alanna Carson, David Donovan si Shirley Donovan - au fost rapiti pe 13 octombrie in sudul Nigeriei, potrivit Mediafax. Conform informatiilor aparute luni, unul dintre ei, Ian Squire, a fost ucis, iar ceilalti trei au fost eliberati.Ministerul…

- Un cetatean britanic care a fost rapit in octombrie de oameni inarmati in sudul Nigeriei a fost ucis, iar alti trei britanici au fost eliberati, a anuntat luni Ministerul de Externe de la Londra, citat de Reuters si dpa. Cei patru britanici, care erau misionari, au fost rapiti la 13 octombrie de…

- Modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani "mai puțini" la buget pentru investiții, sunt foarte multe proiecte in derulare și acestea trebuie finalizate, a declarat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa ședința Asociației Municipiilor din Romania (AMR).…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe parlamentarii socail-democrati intr-o sedinta care va incepe la ora 14.30. Tema discutiei: modificarea Codului Fiscal, pe care, potrivit unor surse politice, premierul Mihai Tudose ezita sa o mai aplice prin ordonanta de urgenta. Sursele citate sustin ca sedinta…

- "Cine nu intelege, la nivel de Minister al Energiei si Guvern, ca tot ce inseamna Complexul Energetic Hunedoara, Complexul Oltenia, mineritul si producerea energiei electrice pe baza de grupuri pe carbune, va trebui sa isi caute un alt loc de munca, pentru ca Guvernul este determinat sa investeasca…

- Ministerul de Externe elen a denuntat duminica unele afirmatii ale ambasadorului spaniol in Grecia, calificandu-le drept o "imixtiune inacceptabila" in afacerile interne ale Greciei, dupa reactia Atenei la criza catalana, informeaza AFP."Cu aceste comentarii, ambasadorul unei tari prietene…

- "Twitter a luat decizia de a elimina publicitatea de la toate conturile Russia Today (RT) si Sputnik, incepand imediat", se arata intr-un comunicat al companiei care administreaza reteaua de socializare. Compania explica faptul ca decizia a fost luata "pe baza evaluarii retrospective despre…

- Au fost numiți șapte secretari generali din cadrul ministerelor, la ședința de astazi a Guvernului. Pentru ministerul finanțelor și ministerul de interne, concursul pentru secretarii generali va fi repetat.

- Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, in cadrul audierii sale in comisiile parlamentare pentru postul de presedinte al ANCOM, ca indeplineste criteriile pentru aceasta functie, inclusiv pe cel al neapartenentei la un partid politic, intrucat a fost exclus din PSD. ”Sa stiti ca statutul…

- Noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, a incpeut mandatul optimist: i-a promis premierului, in sedinta de Guvern, ca va lucra 30 de zile pe luna si oricat e nevoie in fiecare zi. Mihai Tudose doar a luat act de incredere alui Stroe, fara sa comenteze.

- Rovana Plumb, ministrul demisionar al Fondurilor Europene, a declarat luni ca a luat decizia de a renunța la funcție dupa afirmațiile premierului Mihai Tudose intr-o emisiune televizata referitoare la remanierea guvernamentala. Ea a susținut ca, în ședința…

- Rovana Plumb, ministrul demisionar al Fondurilor Europene, a declarat luni ca a luat decizia de a renunța la funcție dupa afirmațiile premierului Mihai Tudose intr-o emisiune televizata referitoare la remanierea guvernamentala.

- Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti anunta ca evalueaza modalitatile legale impotriva deciziei Consiliului National al Audiovizualului de a nu sanctiona anumite posturi de televiziune pentru folosirea incorecta a denumirii "Steaua" sau “Steaua Bucuresti” in comunicarile publice legate de echipa…

- Autoritatile siriene au cerut, sambata, plecarea imediata a trupelor turcesti care au intrat in nord-vestul Siriei, apreciind ca prezenta lor reprezinta ''o agresiune flagranta'', informeaza Reuters.Ministerul sirian de Externe considera, intr-un comunicat dat publicitatii sambata, ca intarea…