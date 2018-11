Un barbat in varsta de 60 de ani a fost resuscitat, vineri, dupa ce i s-a facut rau, in Palatul Cotroceni, chiar inainte de recepția dedicata Zilei Naționale. Barbatul a fost dus la spital, iar din cauza incidentului evenimentul a fost amanat cu 15 minute. Barbatul caruia i s-a facut rau are 60 de ani […] The post BREAKING. Alerta la Cotroceni! A fost resuscitat si transportat la spital! Klaus Iohannis a… appeared first on Cancan.ro .