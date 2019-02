Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica si Rusia nu au reusit sa ajunga la niciun acord privind mentinerea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), Administratia Vladimir Putin denuntand instalarea de catre Statele Unite a sistemelor balistice in Romania.Vineri, la Bruxelles, s-a derulat o reuniune…

- De la 1 ianuarie, in Austria a intrat in vigoare modificarea legislativa care stabilește, in cazul muncitorilor straina, ca alocația pentru copii ramași acasa va fi redusa la nivelul din țara natala. Bucureștiul reacționeaza și anunța ca “autoritațile romane vor continua demersurile pe langa Comisia…

- Mii de migranti fara adapost si nevoiasi din UE, majoritatea romi din Romania, traiesc in conditii disperate si periculoase in Suedia, in timp ce autoritatile suedeze le neaga in mod deliberat accesul la cele mai de baza servicii, releva un nou raport al Amnesty International.Raportul releva…

- Statele Unite au criticat vineri din nou pactul ONU privind migratia, estimand ca acesta va ''globaliza'' deciziile in materie de imigratie ''in detrimentul dreptului suveran al statelor de a-si gestiona propriile sisteme de imigratie'', relateaza agentiile AFP si EFE.Intr-un lung comunicat,…

- Administrația Statelor Unite a transmis felicitari, cu ocazia Zilei Naționale, romanilor și Romaniei, țara noastra fiind considerata „un aliat puternic”. De asemenea, Washingtonul a annunțat ca va susține in continuare autoritațile de la București in respectarea normelor democratice. „In numele Administratiei…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat pregatirea unor masuri militare ca reactie la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). La sfarsitul lunii noiembrie, Vladimir Putin a avut o serie de intrevederi cu directorii serviciilor de securitate,…

- Sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa au caracter ofensiv, fiind o incalcare grava a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuza Ministerul rus de Externe, referindu-se la platforma Aegis, montata in Romania, scrie Mediafax."Exista o noua chestiune problematica…