- Submarinele Krasnodar si Novorossiisk, parte din Flota la Marea Neagra a Rusiei, au inceput misiuni de antrenamente in Marea Neagra, a anuntat miercuri un purtator de cuvant, citat de agentia TASS."Submarinele Krasnodar si Novorossiisk au inceput operatiunile in conformitatecu planul de antrenament",…

- Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) s-ar putea prabusi, daca ”dilema” scutului american antiracheta din Europa de Est ramane ”nerezolvata”, a amenintat marti, in presa rusa, directorul Departamentului neproliferarii si controlului armamentului din cadrul Ministerului rus de Externe Vladimir…

- Rusia este nevoita sa reactioneze la extinderea infrastructurii militare NATO, inclusiv la instalarea unor sisteme de rachete in tari vecine, a afirmat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin. Vladimir Putin s-a intalnit miercuri, in statiunea Soci, cu presedintele Finlandei, Sauli Niinisto.…

- Statele Unite ale Americii vor furniza Ucrainei nave militare, ceea ce va consolida capacitatile de aparare la Marea Neagra ale Kievului, a declarat marti ambasadorul ucrainean la Washington, Valeri Cealii, intr-o conferinta de presa pe tema parteneriatului strategic dintre Ucraina si SUA, informeaza…

- Fregata Amiral Grigorovici, stationata in Crimeea, peninsula anexata de Rusia de la Ucraina in martie 2014, a efectuat in premiera exercitii cu rachete Kalibr in Marea Neagra, transmite agentia de presa TASS.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a acordat un interviu publicatiei americane Politico, printre temele abordate numarandu-se cele referitoare la eforturile tarii noastre de consolidare a securitatii euro-atlantice, in mod special a flancului estic al NATO, inclusiv…

- Cea de-a 9-a ediție a Festivalului Internațional de Arte Vizuale VSLO va avea loc anul acesta in Vama Veche, in perioada 19-26 august, și va aduce, in premiera, lectori din Grecia, Cehia, SUA, Elveția, Norvegia și Romania, anunta Hotnews. Cel mai important eveniment dedicat artelor vizuale propune și…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, in a doua zi a unui summit NATO, la Bruxelles, ca probabil poate sa retraga Statele Unite din NATO, dar ca acest lucru nu mai este necesar, relateaza The Associated Press. Potrivit unor dezvaluiri, Trump a amenintat in timpul summitului ca retrage Statele…