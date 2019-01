Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a transmis, recent, o informare catre unitatile de invatamant privind efectuarea zilnica a triajului epidemiologic, dar si cu alte recomandari, in contextul cresterii numarului de imbolnaviri de gripa. "Dat fiind noile aspecte cu care ne confruntam,…

- Nicio școala și nicio gradinița nu este inchisa in Capitala. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Marina Manea, a anunțat ca rata de absenteism este ridicata in aceasta perioada, mai ales in gradinițe.

- Triajul epidemiologic al elevilor din Bucuresti nu se poate realiza zilnic, a explicat, marti, Marina Manea, reprezentantul ISMB, deoarece medicii din scoli lucreaza in mai multe unitati de invatamant. Manea a mai spus ca in trei scoli din Capitala nu exista medic sau asistent medical.

- DSP Timiș recomanda reprezentanților unitaților de invațamant realizarea triajului epidemiologic zilnic in instituțiile școlare și preșcolare și asigurarea respectarii normelor de igiena personala și colectiva, atat a personalului medical, de ingrijire, didactic, cat și a elevilor și preșcolarilor,…

- Un numar de 15 unitați de invațamant din județul Timiș vor fi inchise joi, pentru ca nu sunt alimentate cu energie electrica, nu au apa potabila sau caldura, in urma ninsorii abundente de la sfarșitul saptamanii trecute, transmite corespondentul mediafax.citește și: LOVITURA de GRAȚIE, data…

- Noul an scolar nu aduce vesti bune. Cel putin in judetul Buzau, zeci de scoli si gradinite ar putea fi comasate cu alte unitati de invatamant din lipsa de elevi. Este vorba despre cateva unitati de invatamant din localitatile Merei, Vernesti, Tisau, Smeeni, Valea Parului, dar si altele. Sindicalistii…

