BREAKING - Accident cu TREI VICTIME pe Autostrada Soarelui Trei persoane au fost ranite, duminica, in urma unui accident produs pe A2, pe sensul spre București, in care au fost implicate doua mașini. Una dintre ele s-a rasturnat in afara parții carosabile, conform Mediafax. Potrivit IPJ Constanța, accidentul s-a produs pe autostrada Constanța-București, pe sensul de mers spre capitala, inainte de Cernavoda. Din primele informații ale polițiștilor, accidentul s-a produs pe fondul nepastrarii distanței regulamentare: o mașina a lovit un alt autoturism care circula regulamentar. Una dintre mașini s-a rasturnat in afara parții carosabile. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

