BRD SocGen, planuri mari pe zona creditarii corporate: ce rate de crestere anunta oficialii bancii

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 12 - 25 martie 2018.Astfel, în Transilvania, vremea se va menține calda pe parcursul primei saptamâni de prognoza, deși valorile termice vor avea ușoare variații, fiind în…

- Potrivit reprezentantilor acestui proiect, acest demers ofera oportunitatea de a participa la un training de formare antreprenoriala pentru 307 persoane (angajați, persoane ocupate pe cont propriu, șomeri și persoane inactive). “Absolvenții trainingului vor avea oportunitatea de a se…

- Realitatea TV este interzisa la Congresul PSD. Oficialii partidului au informat juralistii Realitatea TV, miercuri seara, ca postul nostru nu are acces in interiorul Salii Palatului, acolo unde se desfașoara intalnirea social-democraților. Motivul? Spațiul este prea mic pentru a putea permite și…

- Abordarea strategica a BRD-SocGen pentru retea se concentreaza pe obiectivul de a deveni „o banca digitala, eficienta si mai orientata spre client“, iar programul bancii nu are ca obiectiv restructurarea, ci reformarea businessului, sustine Francois Bloch, CEO al bancii romanesti cu capital francez.…

- Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri mari.…

- Ai inceput o noua relație, iar lucrurile par promițatoare, insa poți afla daca partenerul tau are planuri pe termen lung alaturi de tine? Pentru ca o relație sa devina serioasa, este nevoie de doi parteneri care iși doresc același lucru și au aceleași planuri de viitor. Daca nu iți dorești sa ai inca…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA.

- Mircea Badea se afla la un punct de cotitura, dupa 14 ani petrecuți la pupitrul emisiunii „In Gura Presei”. Dezvaluirile facute in spațiul public despre DNA il fac sa se gandeasca cu alți ochi la cariera sa.

- In ultimii ani afacerile furnizorului de servicii medicale private Sanador au crescut organic. Anul trecut veniturile companiei au crescut cu 22% fata de 2016, atingand o cifra de afaceri de 74 milioane euro. Totodata, compania reinvesteste profitul (2,8 mil. euro in 2017) pentru dezvoltarea unitatilor…

- Planuri mari pentru primaria capitalei in anul in care Romania aniverseaza o suta de ani de la Marea Unire: in bugetul din 2018 au fost prevazuti bani pentru refacerea 'din radacini' a Cartierului Evreiesc din Bucuresti.

- Ritmul de dezvoltare a Buzaului imprimat de echipa Ciolacu-Neagu-Toma nu va scadea in 2018. Ba mai mult, liderul PSD Buzau anunța ca proiectele semnate și implementate incepand de anul acesta vor schimba complet fața orașului și a județului pana in 2020. In cadrul unei postari pe pagina de Facebook,…

- Piata de echipamente si accesorii destinate sporturilor in aer liber va creste cu 30% in acest an, de la un nivel de 2,3 miliarde lei anul trecut, estimeaza compania Maia Outdoor, retailer autohton ce comercializeaza echipamente pentru drumetie si alpinism. "In anul 2018, piata produselor si echipamentelor…

- • In 2017, grupul PRO TV a inregistrat cel mai bun profit operational din ultimii 10 ani • Veniturile nete ale grupului PRO TV au crescut in 2017 cu 9.5% la o rata constanta a cursului de schimb valutar fata de aceeasi perioada a anului 2016 • In 2017, grupul PRO TV a fost lider de audienta pe toate…

- Grupul de servicii medicale MedLife a incheiat 2017 cu afaceri consolidate de 623 milioane lei, in crestere cu 24%, si un profit de 8,8 milioane lei, fata de o pierdere de 1,2 milioane lei in 2016, ca urmare a translatarii cresterii profitului operational in rezultatul net, potrivit raportului financiar…

- BRD SocGen a atins la finalul anului trecut 1,4 milioane de conturi de Internet & Mobile Banking, in crestere cu 21% fata de 2016. Cat de repede avanseaza platforma MyBRD Mobile in comparatie cu traditionalul online banking pe desktop? Astfel, numarul de conturi MyBRD Mobile a urcat cu…

- Președintele celor de la CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a vorbit despre prestația lui Marcel Barsan de la partida cu FCSB, scor 1-1. Anunța in schimb ce arbitru iși dorește la partidele din play-off. Este vorba despre Horațiu Feșnic. "Pana la urma a fost o prestatie echitabila. Au fost greseli de ambele…

- Inflația va ajunge la 3,5% pentru acest an, iar pentru 2019 este prognozata sa atinga o cota de 3,1 , potrivit raportului asupra inflație prezentat de guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara pentru acest an era de 3,2%, dar efectele a ceea ce s-a intamplat in 2017…

- Potrivit Institutului National pentru Hidrologie si Gospodarirea Apelor, in aceasta perioada a anului, Dunarea are debite de aproximativ 3.000 – 3.500 mc/s. Insa, in prezent, Dunarea are un debit de 6.000 mc/s, iar la Galati debitul este de 7.700 mc/s, dublu in raport cu nivelurile din iernile trecute.…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a admis ca exista categorii de personal care vor avea un salariu scazut odata cu intrarea in plata a salariilor pe noua grila impusa de Legea salarizarii unitare.”Salarii mai mici exista, dar sunt ajustari care trebuiau facute pentru ca vorbim despre o lege…

- BRD Finance, unul dintre principalii jucatori de pe piata creditelor de consum, detinut de grupul francez BRD SocGen, a semnat un parteneriat cu PayPoint Romania, principalul operator de plati in numerar si incarcare electronica prin puncte de retail, prin care clientii BRD Finance isi vor putea…

- Ministrul Muncii a vorbit despre toate categoriile de bugetari, iar despre profesori a mentionat ca a fost "in ianuarie o crestere de 25% pe brut, apoi o crestere de 20% de la 1 martie. Si ei sunt prioritate nationala, profesorii sunt destul de jos", a spus aceasta. Lia Olguta Vasilescu a facut precizari…

- Dinamo a vandut 4000 de bilete pentru marele derby cu FCSB, care este programat duminica, 18 februarie, de la ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. Ionel Danciulescu, oficialul lui Dinamo, e convins ca va fi o atmosfera electrizanta la acest meci, unul foarte…

- Un cuplu de tineri indragostiti vor sa se mute singuri intr-un apartament nou ca sa scape de soacra! Este povestea mai. deosebita a Geaninei Cojocaru și a lui Eduard Oancea, concurentii din aceasta seara, la show-ul "Guess My Age - Ghicește varsta".

- Operațiunea de inlaturare a glodului de pe strazile capitalei continua, noteaza NOI.md. Astfel, autoritațile publice locale au facut publica lista strazilor care vor fi spalate astazi. Sectorul Centru Salubrizarea pasajelor subterane: str. Ciuflea, bd. Negruzzi. Salubrizare mecanizata: șos. Hincești,…

- Ubisoft a dezvaluit astazi Season Pass pentru Far Cry 5, FPS cu puternice elemente stealth care urmeaza sa apara pe 27 martie pentru PC, PlayStation 4 și Xbox One. Pentru inceput, Season Pass conține Far Cry 3: Classic Edition, o ușoara remasterizare a originalului Far Cry 3 de pe PS3 și Xbox…

- Prioritatile Ministerului Energiei in perioada urmatoare vor fi legate in special de investitii in rezolvarea problemelor de mediu la termocentralele pe carbune, extrem de importante pentru sectorul energetic romanesc, dar si pe rezolvarea procedurilor de infringement cu Comisia Europeana, a declarat,…

- Graybeard Games, studio inființat de David Brevik, creatorul jocului original Diablo pe vremea cand lucra la Blizzard, a dezvaluit It Lurks Below, un joc video similar cu Terraria sau Starbound, dar cu elemente RPG mult mai puternice. Au fost oferite cateva imagini, dar niciun trailer. Lansarea…

- Cantaretul american Paul Simon, in varsta de 76 de ani, va oferi vara aceasta la Londra un concert, pe care l-a denumit "recitalul sau de adio", au informat marti organizatorii festivalului British Summer Time, citati de EFE si AGERPRES. Citeste si: Evazionistii, luati cu ASALT de politistii…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, luni, la Constanta, ca in urmatorii ani vor fi achizitionate mai multe nave maritime si fluviale, aceastea urmand sa aiba si capabilitati de stingere a incendiului, pe langa cele de cautare si salvare. El estimeaza ca primele…

- Companiile Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, intrucat formeaza monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic, a declarat joi miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul BBC News,…

- Noile prevederi ale legii privind apararea impotriva incendiilor au intrat in vigoare duminica, 21 ianuarie. Aceste prevederi impun afișarea panourilor de inștiințare asupra cladirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultura și turism, care ...

- Nu știm daca, dupa nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, o sa mai reușeasca cineva din familia regala britanica sa mai starneasca același interes din partea publicului, așa ca orice alt eveniment de genul asta va trece, cu siguranța, pe plan secundar. Cu toate acestea este cat se poate de adevarat:…

- Boris Becker spera ca Simona Halep sa castige la Melbourne, fostul numar unu mondial spunand ca romanca depune cel mai mult efort.La finalul sezonului trecut, sportiva noastra a ajuns in premiera pe locul 1 in lume si pare in acest moment greu de detronat, cel putin pe termen scurt si mediu.…

- Oficialii companiei spun ca durata reducerii de putere va fi de aproximativ 16 ore, reactorul ramanand conectat la Sistemul Energetic National in toata aceasta perioada. "Lucrarile de remediere si reducerea de putere nu vor avea niciun impact negativ asupra personalului, populatiei si mediului…

- Divizia de contrainformatii a FBI investigheaza daca Aleksandr Torsin, viceguvernator al Bancii centrale a Rusiei, a furnizat ilegal fonduri prin intermediul Asociatiei Nationale pentru Arme de foc (NRA) pentru a-l ajuta pe Donald Trump in campania electorala, afirma surse citate de site-urile McClatchy.com…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri nationale sunt acoperite cu zapada, iar pe DN1 si DN 73 a fost restrictionat traficul greu. Doua sectoare de drumuri nationale - DN 67C, intre Novaci si Ranca, judetul Gor,j si DN 11C intre Targu Secuiesc si Bixad - sunt inchise la aceasta…

- Maine cerul va fi variabil, in unele zone ale țarii va cadea lapovița slaba. Pe drumuri se va forma polei.Vantul va sufla din sud-este cu viteza de 65 km/h.Noaptea temperatura aerului va oscila intre -7 și -2 grade Celsius, iar ziua termometrele vor indica maxime de 1 grad Celsius.

- Cantareata de muzica de petrecere Carmen Șerban se concentreaza pe cariera, insa iși dorește o familie cat mai curand. Spune ca nu a primit inelul de logodna, dar vrea sa se casatoreasca anul acesta. Mai mult decat atat, artista spera sa devina mama in curand. Artista a povestit in direct la Antena…

- Garanti Bank anticipeaza ca rata de crestere a produsului intern brut (PIB) va incetini anul acesta la 4%, de la 6,5% in 2017, pe fondul ritmului de crestere mai lent al industriei si comertului, corelat cu o posibila incetinire a economiilor Germaniei si Italiei, doua dintre primele trei destinatii…

- "Începând din cursul noptii de vineri spre sâmbata (12/13 ianuarie) vântul se va intensifica treptat, la început în regiunile sudice si la munte, iar pe parcursul zilei de sâmbata (13 ianuarie) local si în centrul si nord-vestul tarii. Se vor înregistra…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa, dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a intalnit cu el marti seara la Bruxelles pentru a-i transmite criticile oficialilor europeni…

- "Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de gaze naturale, ANRE a decis, in conformitate cu metodologia in vigoare, majorarea pretului final al gazelor naturale pentru populatie in medie cu aproximativ 5,6%, incepand cu data de 10…

- Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, a depasit in 2017, pentru prima data in istoria companiei, cota de 8.000 de tone de cupru pur obtinut, in urma prelucrarii a 38.300 de tone de concentrate, potrivit unui comunicat al companiei. La Roșia Poeni se afla 60% din…

- Roxana Ciuhulescu nu pierde timpul! Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a decis sa faca sarbatorile pe meleaguri fierbinti: Phuket, Thailanda. Vedeta nu a plecat singura, ci cu barbatul care o face fericita dupa divort si fiica sa. Aici, el a cerut-o de nevasta, iar fosta prezentatoare a acceptat fara sa…

- Oficialii instituției de pe C.D. Loga iși indreapta in sfarșit atenția asupra unuia dintre cele mai degradate parcuri din zona centrala a Timișoarei. Proiectul pentru reabilitarea Parcului Civic a fost intocmit deja. Va avea alei noi, o piațeta, mobilier nou, dar și o fantana decorativa.…

- Vestile nu sunt prea bune pentru evolutia leului in anul care urmeaza. Analistii financiari se asteapta la o depreciere a leului in 2018. Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive…

- In ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, peste 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni este de 4,6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior),…

- Oficialii producatorului auto Ford, companie cu 4.200 de angajati la Craiova, vor sa mareasca salariile brute ale salariatilor incepand cu 2018 numai daca acestia sunt de acord ca sindicatul si compania sa semneze un contract colectiv de munca valabil pe o durata de doi ani, si nu de un an, asa cum…