BRD SocGen atinge pragul de 1,4 milioane de conturi de Internet si Mobile Banking. Cat de mult a crescut platforma mobila

- Compania a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 35 de milioane de euro, in crestere cu 28% fata de anul precedent, in cele opt tari din regiune unde comercializeaza produse prin intermediul platformei online.

- CFR a transportat 54,3 milioane de calatori anul trecut, 2017 fiind marcat de faptul ca studentii au primit gratuitate. Din totalul calatorilor transportati, peste 10% au fost studenti si valoarea calatoriilor gratuite efectuate de acestia s-a apropiat de 200 milioane lei, au spus pentru HotNews.ro…

- New York Times a inregistrat in al patrulea trimestru al anului 2017 o noua crestere a numarului de abonati la editiile sale online, care a ajuns acum la 2,64 de milioane de cititori, in crestere cu 41,8% intr-un an, relateaza AFP. Dupa ce s-a confruntat cu o incetinire clara dupa investitura lui Donald…

- Milioane de muncitori germani vor lucra doar 28 de ore pe saptamana dupa ce sindicatele care ii reprezinta au caștigat un proces cu asociațiile patronale. Pe langa scaderea orelor de munca ei pot avea parte și de o creștere a salariilor, scrie CNN.

- Banca Nationala a Romaniei ar putea majora de patru sau cinci ori dobanda cheie anul acesta, ajungand la finalul anului la 3%, a declarat, joi, Francois Bloch, director general al BRD-Groupe Societe Generale, intr-o conferinta de presa.

- Stocul modern de birouri existent in Bucuresti a atins, in 2017, pragul de 2,76 milioane de metri patrati, iar 90% din suprafata finalizata anul trecut este deja inchiriata, arata o analiza...

- Romanii au tranzactionat anul trecut peste 57 milioane de euro prin intermediul serviciului online TransferGo, in crestere cu 60% fata de 2016, comunitatile din diaspora efectuand lunar peste 11.000 de tranferi, cu 40% mai multe decat in anul anterior. Valoarea medie a fiecarei tranzactii…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Serviciul Fiscal de Stat (SFS) al Republicii Moldova a anunțat o creștere impresionanta a veniturilor la bugetul statului in prima luna a acestui an, informeaza NOI.md. Astfel, potrivit Serviciului Fiscal de Stat, veniturile la bugetul public național al Moldovei acumulate de catre SFS in ianuarie 2018…

- Desi Romania este o tara de 20 de milioane de oameni si este una dintre cele mai puternice economii din Europa Centrala si de Est, doar trei tranzactii de peste 1 mld. euro s-au semnat pana acum in Romania. Desi anul 2017 a fost unul prolific pentru piata locala de fuziuni si achizitii, nu s-a semnat…

- Consiliul Concurentei a aplicat anul trecut amenzi in valoare de 123,1 milioane lei (27,35 milioane euro), in crestere cu 60,3% fata de anul anterior, fiind sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor, se arata in raportul…

- Euro atinge un nou maxim istoric fața de leu. Moneda unica depașește pentru prima data pragul de 4,66 lei, de cand a fost pusa in circulație. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, vineri, un curs de 4,6614 lei pentru un euro, în creştere 1 ban, respectiv cu 0,21%…

- Platforma bancara digitala George, dezvoltata de start-up-ul fintech al Erste Group Bank, care inregistreaza aproximativ 1,5 milioane de utilizatori in Austria, reprezentand peste o tremie din totalul utilizatorilor de banking online pe piata austriaca, se va extinde catre toti cei 16 milioane de…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Potrivit comunicarilor Camerei pentru Comert si Industrie a Romaniei, in perioada 1.I-31.VIII.2017, agentii economici din Judetul Dambovita, conform au onorat contracte la export care au insumat 453,827 milioane euro, ceea ce echivaleaza cu o crestere cu 7% raportat la aceeasi perioada din 2016. In…

- Carbunele a demonstrat in fiecare an ca reprezinta cea mai sigura sursa de producere a energiei electrice, in special pentru poziția geografica a Romaniei și condițiile meteorologice din aceasta țara, arata CEO intr-un comunicat de presa. Astfel, in anul 2017, producția de carbune realizata…

- Serviciul suedez de streaming muzical Spotify a anuntat ca a ajuns la pragul de 70 de milioane de abonati platitori, in conditiile in care presa sustine ca isi pregateste intrarea la bursa, informeaza AFP.

- In aprilie 2011, in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord a fost inregistrat un total de 350.000 de vizitatori peste media lunii anterioare – crestere generata de nunta printului William cu Kate Middleton, potrivit Oficiul pentru Statistici Nationale. Compania de consultanta in afaceri…

- Peste 2 milioane de persoane au tranzitat frontiera romana in perioada 18 decembrie - 1 ianuarie, fiind inregistrata o crestere cu 15% fata de acelasi interval de timp, dintr-o perioada normala. "In perioada 18 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ…

- Consumul final de energie al Romaniei va fi in crestere in urmatorii patru ani, cu salturi anuale de peste 2,5%, in timp ce importurile vor fi din ce in ce mai mici, se arata in Prognoza Echilibrului Energetic, publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Astfel, in 2017, consumul…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, inchide anul in scadere, la 2,05%, fata de 2,08% in ziua precedenta, dar mult peste nivelul de 0,9% pe care il avea la finalul lui 2016. In ultimul an, Robor la trei luni a crescut…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, preconizeaza o crestere a cifrei de afaceri si a numarului de pasageri cu 10% anul viitor, de la 400 milioane euro si 5 milioane pasageri in acest an, potrivit News.ro.

- Avand in vedere ca este posibil ca bugetul pe 2018 sa aduca autoritaților locale din Pitești o pierdere de circa 11 milioane de euro, primarul Cornel Ionica a spus ca ia in calcul si o crestere a impozitelor locale pe 2018, dar nu a stabilit deocamdata cu ce procent. „Noi calculam, dar sa speram ca…

- Furnizorul de energie MET Romania isi propune pentru anul viitor o cifra de afaceri de pana la 170 milioane euro, in crestere cu peste 13%, la o cantitate de 1,7 TWh energie livrata, mai mare tot cu peste 13%, a declarat marti Petre Stroe, directorul general al companiei. ”Bilantul acestui an presupune…

- Rețeaua de sanatate și fitness numarul 1 din Romania, 32 de cluburi in toata țara, peste 55.000 de membri, 1 milion de participanți la clasele fitness de grup și o cifra de afaceri de 20 de milioane de euro in 2016. Acestea sunt cifrele succesului, care vorbesc convingator despre dedicarea și pasiunea…

- Islanda a devenit o destinatie turistica atat de populara incat numarul vizitatorilor straini ar urma sa depaseasca populatia locala de sapte ori in acest an, astfel ca Guvernul islandez se gandeste daca insula poate, si trebuie, sa gazduiasca mai multi vizitatori, transmite Bloomberg. "Sectorul…

- Aceasta inseamna o crestere cu 87%, comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. 'In perioada ianuarie - octombrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,302 miliarde de euro, comparativ cu 2,835…

- Bugetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe anul 2018 a fost aprobat miercuri, fara amendamente, de comisiile parlamentare reunite de buget-finante. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru ICCJ de 128 milioane lei, in crestere cu 8,97% fata de executia preliminata din anul anterior,…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, proiectul de buget al Curții Constituționale a Romaniei (CCR) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru CCR de 24,4 milioane lei, în creștere cu 16,15%…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, proiectul de buget pentru Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pe 2018 prevede o alocare pentru CNSAS de 16,5 milioane lei, în…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, cu un vot "impotriva" și o "abținere", bugetul Inaltei Curți de Casație și Justiție pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Înalta…

- Piata de media din Romania va creste cu 11% anul acesta, la 407 milioane euro, iar in 2018 se va majora cu circa 13%, potrivit datelor actualizate ale raportului Media Fact Book realizat de Agentia Initiative, evolutia depasind usor prognoza realizata la lansarea raportului, in luna iunie, cand…

- FAN Courier, liderul pietei locale de curierat, a anuntat joi ca inregistreaza in acest an o crestere de 13,2% a afacerilor, depasind pragul de 132 milioane euro, in conditiile in care 2017 este considerat anul cu cele mai multe servicii cu valoare adaugata lansate. Pentru 2018, compania estimeaza…

- Estimata pe baza veniturilor totale disponibile, rata saraciei relative a fost in anul 2016 de 25,3%. In valori absolute, numarul saracilor corespunzator acestei rate a fost de 5.006.000 romani, se arata intr-o recenta cercetare a Institutului National de Statistica. Peste unul din patru locuitori…

- Pe locul doi se afla frații Dragoș și Adrian Paval, proprietarii Dedeman, cu 1,1-1,2 miliarde de euro, fața de 920-950 milioane de euro anul trecut. Urmeaza patronul RCS&RDS, Zoltan Teszari, cu 550 — 570 milioane de euro (fața de 500-520 milioane de euro anul trecut), și Ioan Niculae, cu o avere de…

- La jumatatea anului 2017, in jur de 98% dintre gospodariile din Romania beneficiau de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate contra-cost, fiind inregistrati peste 7,3 milioane de abonati, in crestere anuala cu 2,5%, a anuntat miercuri arbitrul telecom (ANCOM). Dintre acestia,…

- Proiectul a fost adus la cunoștința reprezentanților comunitații de afaceri, investitori in industria turismului din cele doua stațiuni, pentru a-și exprima acordul și pentru a face propuneri de modificare sau completare a documentației tehnice, iar la finalul dezbaterii s-a convenit pentru organizarea…

- Conform celui mai recent raport de date statistice publicat de ANCOM privind piata de comunicatii electronice din Romania, in prima jumatate a acestui an, traficul de internet realizat prin intermediul retelelor mobile s-a dublat fata de prima jumatate a anului 2016.Astfel, traficul…

- Bitcoin a atins un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitate, dupa ce in weekend a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, informeaza stiripesurse.ro, citand News.ro. Bitcoin a marcat, astfel, o crestere de aproape 50% in numai opt zile.

- CJ Cluj: Pista de 50 de milioane de euro prezinta degradari inadmisibile FOTO. Vezi si replica aeroportului Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Cluj a vizitat ieri doua obiective de investitii de la aeroportul clujean, pista de decolare-aterizare si o platforma de parcare a aeronavelor. Consiliul…

- Tranzactiile online de Black Friday 2017 erau în crestere vineri dimineata cu 460% fata de acceeasi perioada a anului trecut, iar volumele tranzactionate pe platforma furnizorului de servicii de plata PayU România în intervalul orar: 00:00-08:00 totalizau 31 de milioane de lei,…

- Autoritațile medicale au modificat valorile de diagnosticare a tensiunii arteriale: pragul era 14, dar, de acum inainte, un om sanatos nu trebuie sa aiba o tensiune arteriala mai mare de 12 cu 8.

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere cu 27%, de la 79 milioane lei in perioada similara a anului trecut, sustinuta de lucrarile de reparare si intretinere aeronave. Veniturile din exploatare…

- Rezultatele producatorului de medicamente Antibiotice Iasi (ATB) arata o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane lei in primele 9 luni ale anului 2017, in crestere cu 4% fata de valoarea estimata in bugetul de venituri si cheltuieli si cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016,…

- SIF Moldova, al doilea cel mai important actionar institutional al Bancii Transilvania (TLV), cel mai tranzactionat emintent de pe piata de capital bucuresteana, a cumparat ieri un pachet de 1,89 milioane de actiuni ale bancii, reprezentand 0,04% din capital, la un pret total de circa patru milioane…

- Digi, locul patru pe piata telecom locala, a inregistrat venituri de 162,4 milioane de euro in al treilea trimestru al acestui an, iar numarul de utilizatori ai serviciilor de telefonie mobila a crescut la 3,4 milioane, fata de 3 milioane in aceeasi perioada a anului trecut.

- Romcarbon Buzau (ROCE), producator de ambalaje din plastic controlat de investitori taiwanezi, si-a redus profitul cu 31% in primele noua luni ale anului, la 3 milioane de lei, in timp ce afacerile au inregistrat un avans de 11% fata de perioada similara a anului trecut. Veniturile obtinute…

- Digi Communications a realizat un profit net de peste 44,1 milioane euro, in primele noua luni din acest an, in crestere cu 148,2% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata in raportul neauditat publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Banca Transilvania a anuntat luni seara pe bursa rezultatele financiare la 9 luni din 2017, care indica un profit net de 780 de milioane de lei, in crestere cu 18% fata de perioada similara a anului trecut. Banca, numarul doi in Romania, a ajuns la active de 54,9 miliarde de lei, cu o solvabilitate…