A doua zi de întreceri de la BRD Bucharest Open va fi una plina pentru jucatoarele din România. Sorana Cîrstea, Irina Begu, Ana Bogdan, Elena-Garbiela Ruse, Jacqueline Cristian, Alexandra Cadanțu, Irina Bara și Patricia Maria Tig vor evolua în primul tur al probei de simplu.



Programul complet al zilei de marți



Terenul central - meciurile încep la ora 14:00

Sorana Cîrstea (5) vs Jaqueline Cristian

Irina-Camelia Begu vs Aleksandra Krunic

Anastasija Sevastova (1) vs Ana Bogdan

Nu înainte de ora 20:00

Elena-Gabriela Ruse vs Barbora…