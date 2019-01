Brazilianul Rivaldinho a semnat cu FC Viitorul

Stiri pe aceeasi tema

- * Gica Hagi a anuntat ca Viitorul l-a transferat pe Rivaldinho, fiul fostului star al fotbalului mondial Rivaldo. Brazilianul a mai jucat in Liga 1 la Dinamo, iar la trupa lui Hagi a ajuns dupa ce s-a despartit de bulgarii de la Levski Sofia. "Am luat un fundas central de picior stang, care a jucat…

- Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a realizat una dintre cele mai surprinzatoare mutari din aceasta iarna: l-a adus la Constanța pe Rivaldinho, 23 de ani, fostul atacant al lui Dinamo. Cu evoluții mediocre in perioada petrecuta in "Ștefan cel Mare" și disparut complet din prim-plan dupa ce…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, transferul atacantului brazilian Rivaldinho, fiul fostului mare jucator Rivaldo. Atacantul, care a evoluat intre februarie 2017 si ianuarie 2018 la FC Dinamo, a fost imprumutat de la Levski Sofia, iar…

- Patronul si antrenorul echipei FC Viitorul, Gica Hagi, a anunțat ca l-a transferat pe Rivaldinho, atacant care n-a dat satisfactie la Dinamo, dar nici in Bulgaria, la Levski Sofia. Ce o fi vazut Regele la brazilian numai el stie, pana acum, cifrele varful cariocas in cariera sa fiind de-a dreptul...

- Gica Hagi a anunțat intr-o conferința de presa ca l-a adus sub forma de imprumut pe Rivaldinho, fiul fostului mare jucator brazilian Rivaldo. Corespondența GSP din Turcia Rivaldinho, 23 de ani, a jucat la Dinamo, iar la inceptul anului trecut a plecat la Levski Sofia, in Bulgaria. ...

- Mijlocasul Andrei Tarcoveanu a oferit primul interviu si primele fotografii din postura oficiala de jucator al FC Viitorul. Jucatorul in varsta de 21 de ani a fost prezentat oficial pe litoral, joi, inaintea plecarii echipei spre cantonamentul din Antalya, unde va sta timp de doua saptamani. Tarcoveanu…

- FC Viitorul a pierdut partida cu FCSB, scor 0-2 (0-1), luni seara, la Pitesti, contand pentru etapa a XIX-a a Ligii l la fotbal. Golurile bucurestenilor au fost reusite de Florin Tanase, in minutul 41, cu un sut din trei metri, dupa ce in prealabil ratase un penalty, si Lucian Filip, in minutul 77.…

- Cel mai ieftin bilet la meciul FC Viitorul - Dinamo, care se va disputa, sambata, de la ora 20.00, in etapa a XVII-a a Ligii I, costa 20 de lei, a anuntat gruparea patronata de Gheorghe Hagi, scrie news.ro.Biletele de intrare la meciul de la Ovidiu se vor putea achizitiona la preturile de 60…