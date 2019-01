Stiri pe aceeasi tema

- Brazilianul Kaka (36 de ani) este unul dintre fotbalistii cu un comportament impecabil atat pe teren, cat si in afara lui. Fostul mijlocas al echipelor Real Madrid si AC Milan a sustinut intotdeauna ca Dumnezeu se afla in spatele succesului pe care l-a avut si chiar a vrut sa...

- In varsta de 34 de ani, Robinho are 100 de selectii la echipa nationala a Braziliei, pentru care a marcat 28 de goluri. In cariera sa, el a jucat la mari cluburi europene, ca Real Madrid, Manchester City si AC Milan. Din iarna anului 2018, Robinho este la Sivasspor. In acest sezon, brazilianul a marcat…

- Capitanul echipei de fotbal a Croatiei, Luka Modric, a fost desemnat, joi, cel mai bun sportiv din Balcani in 2018, in ancheta agentiei bulgare BTA, in timp ce jucatoarea romana de tenis Simona Halep a ocupat locul al treilea. Modric a jucat in 2018 finala Cupei Mondiale din Rusia cu nationala…

- Mijlocasul Luka Modric, jucatorul echipei Real Madrid si capitanul nationalei Croatiei, a fost declarat castigatorul trofeului ''Balonul de Aur'', pentru cel mai bun fotbalist din lume in 2018, luni seara, la Paris, in gala organizata de revista France Football. Modric, care a castigat…

- Legendarul antrenor spaniol Vicente del Bosque, unul dintre cei mai titrati tehnicieni din istorie, a renuntat la mustata sa."Spania in stare de soc. Cel mai faimos mustacios al tarii, Vicente del Bosque, a aparut, marti seara, la un eveniment... fara mustata. Fostul selectioner al Spaniei…

- Echipa de fotbal Real Madrid l-a demis pe antrenorul Julen Loptegui luni seara, la o zi dupa umilitoarea infrangere suferita in fata „eternei rivale” FC Barcelona (1-5), interimatul la conducerea tehnica urmand sa fie asigurat de argentinianul Santiago Solari, cel care pregateste echipa secunda a clubului…

- Silvio Berlusconi a preluat AC Milan in 1986 si a condus echipa 31 de ani in care a castigat 29 de trofee, cinci dintre acestea fiind Liga Campionilor. Din 2001 in 2009 pe banca a stat marele Carlo Ancelotti, dar antrenorul a simtit pe pielea lui dictatura patronului, care ii facea...