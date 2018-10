Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, si-a marit avantajul asupra adversarului sau de stanga, Fernando Haddad, in cel mai recent sondaj preelectoral facut public inaintea scrutinului prezidential de duminica din Brazilia, transmite marti dpa. Sondajul, realizat de compania Ibope, arata…

- Madonna a folosit si hashtag-ul #EleNao (#ElNu, in limba portugheza, n.r.), care a devenit un slogan al campaniei demarate de femeile braziliene impotriva lui Jair Bolsonaro, in varsta de 63 de ani. Un grup creat pe Facebook, intitulat "Woman United Against Bolsonaro", are deja cateva sute de mii…

- Candidatul stangii braziliene, Fernando Haddad, in plina ascensiune in intentiile de vot, l-ar invinge pentru prima data pe candidatul extremei drepte, Jair Bolsonaro, in cel de-al doilea tur de scrutin prezidential ce va avea loc pe 28 octombrie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni,…

- Candidatul prezidential de extrema dreapta Jair Bolsonaro, care a fost injunghiat in abdomen saptamana trecuta la un miting de campanie si se afla la terapie intensiva, se mentine in fruntea cursei electorale din Brazilia, releva luni un sondaj al Datafolha citat de Reuters. Prima cercetare efectuata…

- Deputatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, favoritul primului tur al alegerilor prezidentiale de luna viitoare din Brazilia, a fost operat joi de urgenta dupa ce a fost injunghiat in abdomen la un miting de campanie, transmite AFP. Foto: (c) RAYSA LEITE / EPA Unul din fiii sai, Flavio Bolsonaro,…

- Tribunalul Superior Electoral (TSE) al Braziliei urmeaza sa se pronunte vineri in legatura cu validitatea candidaturii la prezidentiale a fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva, inchis din luna aprilie pentru coruptie, a informat o sursa din cadrul acestei instante, citata de AFP. Favorit…