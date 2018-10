Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, mare favorit la prezidentialele din Brazilia, nu va participa la nicio dezbatere televizata cu rivalul sau de stanga, Fernando Haddad, inainte de turul al doilea de la 28 octombrie, a anuntat joi partidul sau, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, a intrunit 46,46 % din voturi la alegerile prezidentiale desfasurate duminica in Brazilia, urmand sa-l infrunte intr-un al doilea tur pe reprezentantul Partidului Muncitorilor, Fernando Haddad, care a obtinut 28,69%, transmite AFP, care citeaza rezultatele…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, si-a marit avantajul asupra adversarului sau de stanga, Fernando Haddad, in cel mai recent sondaj preelectoral facut public inaintea scrutinului prezidential de duminica din Brazilia, transmite marti dpa preluata de Agerpres. Sondajul, realizat…

- Candidatul stangii braziliene, Fernando Haddad, in plina ascensiune in intentiile de vot, l-ar invinge pentru prima data pe candidatul extremei drepte, Jair Bolsonaro, in cel de-al doilea tur de scrutin prezidential ce va avea loc pe 28 octombrie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni,…

- Deputatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, favoritul primului tur al alegerilor prezidentiale de luna viitoare din Brazilia, a fost operat joi de urgenta dupa ce a fost injunghiat in abdomen la un miting de campanie, transmite AFP. Foto: (c) RAYSA LEITE / EPA Unul din fiii sai, Flavio Bolsonaro,…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva conduce in sondajele de opinie pentru alegerile din octombrie, in pofida faptului ca se afla la inchisoare, unde ispaseste o pedeapsa pentru coruptie, informeaza marti dpa. Astfel, Lula se bucura de 37 la suta sustinere in sondaje, clasandu-se…