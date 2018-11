Brazilia: Zece persoane şi-au pierdut viaţa într-o alunecare de teren, la periferia Rio de Janeiro Zece persoane si-au pierdut viata intr-o alunecare de teren produsa intr-un cartier sarac de la periferia Rio de Janeiro, in Brazilia, potrivit presei locale, relateaza duminica dpa. Noua cladiri s-au prabusit in dimineata de sambata, pe versantul unui deal din orasul Niteroi, situat in statul federal Rio. Cel putin sapte persoane au fost salvate, potrivit site-ului de stiri Globo, care citeaza departamentul de pompieri. Autoritatile din domeniul managementului dezastrelor au fost in alerta maxima in ultimele zile, din cauza precipitatiilor abundente care au cazut in regiune.AGERPRES/(AS-autor:… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

