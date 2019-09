Stiri pe aceeasi tema

- Presa chineza de stat a anunțat luni dimineața ca Hong Kong este o parte a Chinei care nu poate fi separata de aceasta țara, iar orice forma de secesionism "va fi zdrobita", scrie Mediafax, citand Reuters.

- China va pune capat "haosului" din Hong Kong cu ajutorul unui cadru legal, a declarat vineri premierul chinez Li Keqiang, in cadrul unei intrevedere cu cancelarul german Angela Merkel, relateaza site-ul agenției Dpa, scrie Mediafax.Oficialul chinez a informat ca Beijingul vrea sa rezolve criza…

- Wang Yi a avut o intrevedere cu omologul sau nord-coreean Ri Yong Ho, in cadrul vizitei sale de trei zile la Phenian, care are loc in urma testelor suspecte cu rachete balistice ale Coreei de Nord.Cei doi diplomati au declarat ca vor colabora pentru a mentine pacea si stabilitatea regionala.In…

- Justin Trudeau, premierul Canadei, a avertizat miercuri ca tara sa ''nu va ceda'' in fata Chinei, in timp ce cele doua tari trec printr-o criza diplomatica grava de la arestarea directoarei financiare a companiei chineze Huawei, la inceputul lui decembrie, la Vancouver. Trudeau a cerut, de asemenea,…

- Beijingul ”nu va sta cu bratele incrucisate” daca situatia devine ”incontrolabila” la Hong Kong si are ”suficiente mijloace si destula putere sa reprime tulburarile rapid”, a dat asigurari, joi, ambasadorul Chinei la Londra, relateaza AFP.

- Romania vrea sa exporte in China miere, vin, floarea soarelui si carne de bovine, a anuntat Ministerul Agriculturii, precizand ca a purtat joi discutii in acest sens cu o delegatie a Republicii Populare Chineze condusa de E.S. doamna Jiang Yu, ambasadorul Chinei in Romania. La intalnire a participat,…

- China a afirmat miercuri ca poate trimite armata pe strazile din Hong Kong în cazul în care autoritațile locale cer acest lucru pentru menținerea "ordinii publice", scrie AFP.Fosta colonie britanica, revenita sub autoritatea Chinei în 1997, beneficiaza de o larga…

- Beijingul a denuntat cu fermitate luni atacul comis cu o zi inainte asupra Biroului de legatura al guvernului central din Hong Kong de catre manifestanti antiguvernamentali, invocand acte "absolut intolerabile" si cerand "pedepsirea vinovatilor", relateaza AFP. Fosta colonie britanica,…