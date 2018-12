Brazilia: Viitorul ministru al mediului a fost condamnat pentru nereguli administrative

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, care a fost votat pentru o platforma electorala anti-corupție, a declarat marți ca va lua masuri daca o ancheta care privește finanțarea campaniei sale de catre viitorul sau șef de personalul va cataloga tranzacțiile financiare cu compania JBS SA drept…

- Suprafata defrisata in aceasta perioada a fost de 7.900 de kilometri patrati - de 5,2 ori mai mare decat suprafata orasului Sao Paulo -, potrivit Institutului national de studii geografice, o organizatie guvernamentala braziliana.Potrivit Greenpeace, "este vorba despre aproximativ 1 milion…

- Președintele- ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, a mai numit un ministru al viitorului sau cabinei. Este vorba despre generalul retras din activitate Carlos Alberto dos Santos Cruz, care va ocupa funcția de ministru responsabil de relațiile politice cu Congresul. Bolsonaro a adaugat, astfel, o a cincia…

- Secretarul de Stat Mike Pompeo, va purta miercuri la Houston discuții cu viitorul ministru mexican de Externe Marcelo Ebrard, potrivit Departamentului de Stat al SUA., relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Judecatorul Sergio Moro, figura emblematica a luptei anticoruptie in Brazilia, a anuntat joi ca a acceptat propunerea presedintelui ales, Jair Bolsonaro, de a conduce Ministerul Justitiei si Securitatii Publice, transmit AFP si Reuters.'In urma unei reuniuni in care am discutat despre politici…

- Judecatorul Sergio Moro, figura emblematica a luptei anticoruptie in Brazilia, a anuntat joi ca a acceptat propunerea presedintelui ales, Jair Bolsonaro, de a conduce Ministerul Justitiei si Securitatii Publice, transmit AFP si Reuters. 'In urma unei reuniuni in care am discutat despre politici…

- Viitorul ministru al apararii al presedintelui de extrema dreapta Jair Bolsonaro s-a declarat miercuri favorabil ideii recurgerii la lunetisti de catre fortele de securitate pentru a combate criminalitatea armata în Brazilia, relateaza AFP.

- Candidatul extremei drepte la alegerile prezidentiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a promis duminica sa faca o "curatenie cum nu s-a mai vazut niciodata in istoria" tarii daca va castiga alegerile de la sfarsitul saptamanii, informeaza dpa, citand media locale. Intr-un mesaj video difuzat…