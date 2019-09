Despadurirea din regiunea amazoniana din Brazilia este provocata in mare parte de retele criminale care folosesc violenta si intimidarea, se mentioneaza intr-un raport al Human Rights Watch (HRW) dat publicitatii marti, relateaza dpa si Reuters. Peste 300 de oameni au fost ucisi in ultimul deceniu in contextul conflictelor pentru pamant si resurse in Amazonia, multi de oameni implicati in taierile ilegale de arbori, potrivit cifrelor citate de HRW. Organizatia a documentat 28 de crime, gasind dovezi ca cei responsabili erau angajati in despaduriri ilegale si le percepeau pe victime - in mare parte…