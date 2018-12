Celebrul mediu brazilian Joao de Deus, acuzat de agresiuni sexuali de sute de femei, s-a predat duminica politiei, au anuntat mai multe media braziliene, citate de AFP. Pe numele sau adevarat Joao Teixeira de Faria, barbatul de 76 de ani, care primea in fiecare saptamana mii de credinciosi si numeroase celebritati in templul sau din Abadiania, in statul Goias, in apropiere de capitala Brasilia, era vizat de vineri de un mandat de arestare. O inregistrare video filmata cu telefonul mobil difuzata pe canalul Globonews il arata pe mediu iesind dintr-o masina pe un drum de pamant si predandu-se politistilor.…