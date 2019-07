Stiri pe aceeasi tema

- Interimatul miniștrilor Ana Birchall (la Justiție), Eugen Teodorovici (la Fonduri Europene) și Radu Oprea (la Ministerul pentru Romanii de pretudindeni) expira astazi și nu pot fi prelungite! Klaus Iohannis a declarat marti, la Cotroceni, ca va lua o decizie in zilele urmatoare legata de propunerile…

- Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, va participa joi, 6 iunie, ora 9 :00, la conferința cu tema ”Oportunitați de accesare a piețelor externe și parteneri de dialog din industria de distribuție”, organizata la Ramada Bucharest Parc. Evenimentul este organizat…

- „Am discutat despre alegerile europarlamntare si am luat decizii importante. Asa cum am spus in cursul zilei de astazi este importanta unitatea, sa intelegem unde s-a gresit, este important sa ne strangem toti, sa ne unim fortele pentru a merge mai departe. Gabriela Firea a fost votata presedinte…

- O reuniune a liderilor social-democrati va avea loc luni la sediul PSD de la Baneasa. Intrunirea are loc in contextul condamnarii de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul…

- Potrivit comisarului CoE, pozitia anti-imigratie a guvernului de la Budapesta 'alimenteaza atitudinile xenofobe, teama si ura in randul populatiei', intr-un context in care 'situatia de criza' care s-ar inregistra in aceasta tara din cauza imigratiei nu se justifica. Aceasta pozitie dura impotriva…

- O politista de la Brigada Rutiera a devenit in urma cu cateva zile tinta glumelor rautacioase pe Facebook, din cauza aspectului sau fizic, dupa ce o fotografie, in care apare in misiune pe un bulevard in Capitala, a devenit virala alaturi de comentarii negative care criticau faptul ca femeia este supraponderala.…

- Intrebat luni seara la Antena 3 daca relatia intre presedintele PSD si premier s-a racit, el a spus: "Nu. Nici vorba. Sunt destui care... e acelasi scenariu: ca sunt probleme. Nici vorba, ne-am intalnit, vorbim. Dumneaei merge in campanie intr-o parte, eu merg in alta parte. Cateodata ne mai intalnim".…

- Premierul Viorica Dancila vrea sa il sunte pe Klaus Iohannis pentru motivarea deciziei prin care au fost refuzate propunerile de miniștri, susține Romania TV. Decizia vine pentru ca PSD ar vrea sa stabileasca noua strategie privind remanierea guvernului. ”Președintele este obligat sa dea…