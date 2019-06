Stiri pe aceeasi tema

- Arborand drapele in culorile curcubeului sau purtand tinute extravagante, peste 8.000 de persoane, potrivit organizatorilor, au defilat pe marile artere din centrul capitalei ucrainene. Parada a fost flancata de un important cordon de politisti si zeci de vehicule ale fortelor de ordine au fost desfasurate…

- Patru persoane au fost impuscate in Toronto, la parada de celebrare a titlului NBA castigat de echipa locala de baschet Toronto Raptors, a informat politia, relateaza BBC.Mii de fani ai sportului au umplut centrul orasului, in piata Nathan Phillips. La un moment dat s-au auzit impuscaturi…

- Direcția Silvica Covasna și ocoalele silvice aflate in subordinea sa și-au deschis porțile marți, 11 iunie 2019, pentru copiii covasneni dornici sa cunoasca, direct de la sursa, informații noi privind speciile de arbori, animalele din zona, rolul padurii in viața oamenilor, regulile de baza care trebuie…

- Cateva zeci de mii de persoane au participat, ieri, la ediția de anul acesta a Horei Bucovinei, eveniment care a avut loc in fosta tabara din Bucșoaia, din orașul Frasin. Hora Bucovinei a fost organizata de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina și autoritațile locale din orașul ...

- Scaderea este determinata de o mai stransa colaborare intre diferite servicii de securitate, de politicile de combatere a violentei ale guvernului si de o diminuare a tensiunilor intre gruparile criminale. Statisticile sunt periodic compilate de grupul media Globo, Universitate din Sao Paulo si think-tank-ul…

- Aproximativ 4.000 de soldati si ofiteri de politie au participat vineri la o parada in orasul Nis, din sudul Serbiei, ca parte a demonstratiei de forta cu ocazia celebrarii victoriei contra Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, transmite dpa. La parada militara, care a fost transmisa in direct…

- Mii de persoane s-au adunat, sâmbata dupa-amiaza, la Paris si în alte orase din Franta pentru un nou protest al Miscarii "Vestele galbene", care denunta erodarea nivelului de trai, informeaza cotidianul Le Figaro si postul BFMTV, citate de Mediafax.Ministerul francez de…