Stiri pe aceeasi tema

- NATO poate examina posibilitatea ca alte state latino-americane sa se alature Columbiei pentru a deveni parteneri de alianța, a declarat secretarul general Jens Stoltenberg miercuri, parand sa excluda sugestia președintelui american Donald Trump ca Brazilia ar putea deveni membra a aliantei, potrivit…

- NATO poate examina posibilitatea ca alte state latino-americane sa se alature Columbiei pentru a deveni parteneri de alianța, a declarat secretarul general Jens Stoltenberg miercuri, parand sa excluda sugestia președintelui american Donald Trump ca Brazilia ar putea deveni membra a aliantei, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca are in vedere primirea Braziliei in NATO, transmite Reuters. "Ne vom gandi foarte, foarte serios la asta in ceea ce priveste - fie ca este NATO, fie ceva in legatura cu alianta", a declarat Trump reporterilor, cu ocazia primirii la…

- Administratia Nicolas Maduro a decis expulzarea ambasadorului Germaniei, Daniel Martin Kriener, invocând ingerințe în afacerile interne. Masura are loc la doua zile dupa ce diplomatul german l-a întâmpinat la revenirea în Venezuela pe liderul opozitiei, Juan Guaido, scrie…

- Cel puțin patru oameni au murit și sute de persoane au fost ranite în urma ciocnirilor cu forțele de ordine de la granița, în contextul eforturilor opoziției de a introduce ajutoare umanitare din Brazilia și Columbia, pe fondul tensiunilor tot mai mari, potrivit Guardian. Unul dintre…

- Vicepreședintele SUA, Mike Pence, a ascultat vineri povestiri tulburatoare despre privațiuni, tortura și evadari de la venezuelenii care au fugit din patrie și le-a promis ca se va intensifica presiunea pentru a ajuta opoziția în încercarea de a-l înlatura pe președintele venezuelean…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, ca ar fi ordonat asasinarea sa, în timp ce miercuri sunt așteptate proteste, la apelul liderului opoziției, Juan Guaido, în încercarea de a câștiga sprijinul armatei, principalul…

- "De acum pana la sfarsitul anului viitor, aliatii din NATO vor fi adaugat circa100 miliarde de dolari suplimentari pentru aparare", a afirmat Jens Stoltenberg la canalul de stiri Fox News. "Vedem ca mesajul clar al presedintelui Trump are un impact", a adaugat el, notand ca aceasta crestere a cheltuielilor…