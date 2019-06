Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece guvernatori de state din Brazilia au publicat marti o scrisoare deschisa impotriva unui decret prezidential de relaxare a restrictiilor de detinere a armelor in tara sud-americana, informeaza miercuri Xinhua potrivit Agerpres. Ei considera ca relaxarea controlului armelor nu va…

- Ei considera ca relaxarea controlului armelor nu va ajuta la oprirea violentei in tara, ci va conduce la un nivel superior al acesteia, in timp ce cer revocarea imediata a decretului emis de presedintele Jair Bolsonaro la inceputul acestei luni. In acelasi timp, guvernatorii solicita eforturi guvernamentale…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a semnat miercuri un ordin care va relaxa legislația referitoare la armele de foc, iar printre prevederile documentului se numara și modificarea regulilor privind importurile de arme, potrivit CNN, potrivit mediafax.Citește și: Detalii mai puțin știute!…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a renuntat in cele din urma la o deplasare la jumatatea lunii mai la New York, unde urma sa primeasca un premiu onorific, pe fondul unei intense campanii de respingere, a anuntat vineri purtatorul sau de cuvant, citat de France Presse. "Presedintele Bolsonaro…

- LPF a ajuns la un acord de vanzare a drepturilor TV pentru urmatoarele 5 sezoane. Suma pentru fiecare sezon este de 28 de milioane de euro fara TVA, un total de 140 de milioane. CSU Craiova se opune semnarii contractului in actualele condiții, fiindca nu vrea meciuri programate atat de tarziu. 1. ...

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a anunțat miercuri ca spera sa anunțe saptamana viitoare, in urma intalnirii cu aliații NATO, un set de masuri impotriva Rusiei in ceea ce privește situația din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Sper ca saptamana viitoare sa anunțam o noua…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a dispus luni sa fie organizate "comemorarile care sunt necesare" pentru a marca implinirea a 55 de ani de la lovitura de stat din 31 martie 1964 care a instalat o dictatura militara de 21 de ani, a anuntat purtatorul sau de cuvant, relateaza AFP. …