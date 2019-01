Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 150 de tari se vor alatura unei conferinte a Organizatiei Natiunilor Unite pentru a adopta un pact global pentru o mai buna gestionare a fluxurilor de migranti, a declarat un oficial ONU, mai putin decât statele care initial au lucrat la acest plan,

- Mai mult de 150 de țari se vor alatura unei conferințe a Organizației Națiunilor Unite pentru a adopta un pact global pentru o mai buna gestionare a fluxurilor de migranți, a declarat un oficial de rang inalt duminica, mai puțin decat numarul care era inițial planificat, anunța Reuters.

- Mai mult de 150 de tari se vor alatura unei conferinte a Organizatiei Natiunilor Unite pentru a adopta un pact global pentru o mai buna gestionare a fluxurilor de migranti, a declarat un oficial ONU, mai putin decat statele care initial au lucrat la acest plan, relateaza Reuters.

- Bulgaria nu va adera la acordul ONU privind reglementarea tratamentului in cazul migrantilor in intreaga lume, a indicat miercuri guvernul de la Sofia, citat de Reuters. ''In aceasta etapa, guvernul bulgar considera ca decizia de a nu adera la acordul 'Global Compact for Safe,…

- Slovacia nu va sprijini pactul Organizatiei Natiunilor Unite privind migratia, a declarat duminica premierul Peter Pellegrini, dupa un summit extraordinar la Bruxelles, transmite Reuters. Pactul global privind migratia sigura, ordonata si reglementata a fost aprobat in luna iulie de toate…

- Premierul ceh, Andrej Babis, a declarat joi ca doreste sa retraga tara sa din acordul global al ONU privind migratia si ca va discuta aceasta chestiune cu partenerul sau de coalitie social-democrat, relateaza website-ul idnes.cz, citat de agentia Reuters. Declaratia lui Babis survine la…

- Austria va urma exemplul Statelor Unite si Ungariei si se va retrage din pactul Natiunilor Unite privind migratia, ca urmare a ingrijorarilor legate de faptul ca acesta va estompa linia de demarcatie dintre migratia legala si cea ilegala. Anuntul a fost facut miercuri de guvernul de la Viena, transmite…

- Republica Ceha isi va retrage un diplomat de la ambasada sa din Arabia Saudita ca reactie la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat miercuri ministrul de externe ceh Tomas Petricek, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. 'Republica Ceha va reactiona rechemand in tara unul…