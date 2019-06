Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul brazilian al Agriculturii a confirmat suspendarea temporara a exporturilor de carne de vita din Brazilia spre China, dupa aparitia in statul Mato Grosso a unui caz „atipic" de boala a vacii nebune (encefalopatie spongiforma bovina, ESB), transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Din august, pesta porcina africana se extinde in fiecare provincie din statul asiatic, ducand la sacrificarea a milioane de animale si determinand China, cel mai mare producator de carne de porc din lume, sa apeleze la importuri. Ca rezultat, pretul carnii de porc in Franta a crescut din martie…

- Botswana, tara cu cea mai mare populatie de elefanti, a decis sa ridice embargoul privind vanatoarea de elefanti, in conditiile in care prohibitia a dus la cresterea numarului de pachiderme si a conflictelor intre oameni si animale, informeaza Bloomberg potrivit Agerrpes. Guvernul va asigura…

- Ritmul de crestere a economiei mondiale va continua sa incetineasca, din cauza tensiunilor comerciale si a conditiilor financiare mai putin favorabile, insa o recesiune la scara mondiala pe termen scurt este exclusa, a declarat marti directorul general al Fondului Monetar International, Christine Lagarde…

- "In luna ianuarie, FMI estima ca economia mondiala va inregistra in 2019 si 2020 o crestere de aproximativ 3,5%. Intre timp economia mondiala a pierdut din elan, dupa cum veti vedea din noile noastre previziuni revizuite ce vor fi publicate saptamana viitoare", a declarat Christine Lagarde intr-un…

- Celebra adolescenta revine cu o noua piesa. Iuliana Beregoi a lansat „Nimeni ca noi”, piesa care in doar 3 ore de la lansare a depașit 100.000 de vizualizari. In plus, „Nimeni ca noi” a intrat deja in tendințe pe Youtube. Iuliana Beregoi lanseaza un nou HIT, un slogan care se potrivește perfect Generației…

- Guvernul ceh va inceta sa mai inspecteze toata carnea de vita importata din Polonia incepand de miercuri, a anuntat Ministerul ceh al Agriculturii, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.In luna februarie, autoritatile de la Praga au ordonat verificarea obligatorie a tuturor importurilor…