Brazilia: Revoltă și luare de OSTATICI la o închisoare Revolta a izbucnit la inceputul dupa-amiezii de duminica in inchisoarea Milton Dias Moreira din Japeri, la circa 55 de kilometri de Rio de Janeiro, a precizat intr-un comunicat administratia penitenciara din Rio.



Potrivit site-ului de informatii G1, sapte gardieni de penitenciar au fost luati ostatici, dintre care trei au fost deja eliberati. Aproape un milion de deținuți



La fel ca numeroase alte penitenciare din Brazilia, inchisoarea Milton Dias Moreira este puternic suprapopulata.



Aceasta revolta survine in conditiile in care presedintele brazilian Michel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

