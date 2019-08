Brazilia refuza ajutorul de la G7 pentru combaterea incendiilor din padurea amazoniana si sugereaza "reimpadurirea Europei"

Oficiali brazilieni au anuntat ca guvernul va respinge ajutorul de 22 milioane de dolari promis de liderii marilor puteri ale lumii la summit-ul G7, desfasurat in orasul francez Biarritz. In schimb, sugereaza "reimpadurirea Europei".



Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat, luni, ca banii vor fi dati imediat si ar putea fi cheltuiti pe avioane de combatere a incendiilor.



In schimb, Brazilia nu vrea sa accepte finantarea si nici nu a oferit un motiv pentru care refuza acesti bani, transmite The Independent. Insa presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, l-a acuzat, de…