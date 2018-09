Procurorul general al Braziliei a cerut Curtii Supreme sa suspende ancheta privindu-l pe presedintele Michel Temer intr-un caz de coruptie pasiva in care ar fi fost implicat si grupul BTP Odebrecht in 2014, transmite AFP.



Intr-un comunicat emis marti, Ministerul Justitiei arata ca presedintele 'dispune de imunitate provizorie fata de urmaririle penale' si ca legea fundamentala a Braziliei 'interzice ca presedintele sa fie urmarit penal pentru fapte anterioare mandatului sau'.



Michel Temer a devenit sef al statului in 2016, in urma demiterii de catre parlament…