Procurorul general al Braziliei, Raquel Dodge, l-a inculpat miercuri pe presedintele brazilian in exercitiu, Michel Temer, pentru coruptie si spalare de bani, infractiuni iesite la iveala intr-o ancheta privind mita data in legatura cu concesionarea unor porturi, informeaza un comunicat al biroului sau, relateaza Reuters. Temer, al carui mandat de presedinte expira la 1 ianuarie, este investigat pentru ca ar fi luat mita in schimbul emiterii unui decret in 2017 care a permis ca doua contracte de concesiune portuara sa fie prelungite pana la 70 de ani. Biroul presedintelui a anuntat intr-un comunicat…