Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a prezentat joi scuze, in conformitate cu un ordin al justitiei, pentru ca i-a spus unei deputate ca ea "nu merita" sa fie violata, informeaza vineri AFP. "In aplicarea ordinului judiciar, cer public scuze pentru cuvintele mele adresate deputatei federale Maria do Rosario Nunes", a declarat Bolsonaro intr-o "nota de retractare" publicata de Presedintia braziliana. Incidentul a avut loc in 2003. In timpul unei altercatii cu Maria do Rosario, de la Partidul Muncitorilor (PT, stanga), Bolsonaro, pe atunci deputat, a spus: "Nu te-as viola, pentru ca nu o meriti".…