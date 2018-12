Jair Bolsonaro, care va incepe la 1 ianuarie un mandat de patru ani ca presedinte al Braziliei, a anuntat sambata ca intentioneaza sa propuna aprobarii o lege pentru "a garanta" portul de arme cetatenilor cu un caier juridic curat, relateaza AFP. "Prin lege intelegem sa garantam portul de arme de foc cetatenilor fara cazier judiciar", a scris pe Twitter presedintele ales de extrema dreapta. In prezent, detinerea de arme de foc este rezervata, sub conditii stricte, numai la domiciliu si este interzis sa se poarte vreuna in afara unui cadru profesional (forte de ordine, militari, agenti de securitate).…