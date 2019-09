Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a noua a Ligii 1, FC Viitorul va juca pe teren propriu, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu, luni, 16 septembrie, de la ora 21.00, cu Gaz Metan Medias, singura formatie ramasa neinvinsa in campionat.Echipa pregatita de Edi Iordanescu a acumulat cinci victorii si trei egaluri in opt partide,…

- O mare parte din populatia Braziliei dezaproba politica presedintelui Jair Bolsonaro, inregistrandu-se o scadere semnificativa a popularitatii acestuia in ultimele sase luni, conform unui sondaj dat publicitatii luni, informeaza AFP. Doar 41% din persoanele chestionate aprobau in august…

- Rata de popularitate a guvernului de dreapta al președintelui Jair Bolsonaro a scazut, potrivit unui sondaj publicat luni, de la 38,9% în februarie la 29,4% în luna august, aratând ca brazilienii sunt nemulțumiți de performanaț sa, relateaza Reuters. Sondajul CNT/MDA arata ca…

- FC Farul Constanta a inceput foarte bine editia 2019 2020 a Ligii a 2 a, obtinand patru puncte in primele doua partide, contra unor echipe puternice, Rapid Bucuresti cu care a remizat in deplasare, 0 0 si Dunarea Calarasi retrogradata din Liga 1 , pe care a invins o cu 1 0 la Constanta. Cu un lot de…

- Curtea Suprema a Braziliei a respins marti cererea de extradare a unui oponent al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, apreciind ca nu exista garantii ca acesta ar urma sa beneficieze de un proces corect in Turcia, informeaza miercuri Reuters. Omul de afaceri Ali Sipahi, care detine…

- O alianta USR si PLUS ar castiga alegerile parlamentare din 2020, arata un sondaj IMAS comandat de Europa FM. Separat, USR ar obtine 21,4%, in timp ce PLUS, cu 6%, abia ar trece pragul electoral. Insa luate impreuna, cele doua partide ar depasi PNL, cotat la 25,5%, cu un procent si jumatate sub scorul…

- Actiunile si preturile petrolului au scazut puternic, joi, dupa anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unor tarife suplimentare de 10% pentru importuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, incepand cu 1 septembrie, transmite Reuters.

- Femeile active pe piata muncii de la o varsta tanara prezinta un risc mai scazut de declin al memoriei ulterior pe parcursul vietii, au sustinut oameni de stiinta prezenti marti la Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2019, desfasurata in Los Angeles, informeaza Xinhua.…