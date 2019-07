Brazilia: Poliţia din Rio a descoperit o groapă comună cu cel puţin 12 cadavre Politia din Rio de Janeiro a anuntat ca a descoperit vineri o fosa clandestina în care o grupare para-politieneasca responsabila de crime, tortura si disparitii a îngropat cel putin 12 cadavre, relateaza AFP citat de Agerpres.

Acest "cimitir clandestin" a fost descoperit la Itaborao, în regiunea metropolitana a Rio, în cadrul unei operatiuni a politiei lansate joi împotriva gruparii cunoscute sub numele "Curicica".

"Am gasit 12 corpuri, unele în curs de descompunere, precum si oase", a anuntat politia într-un comunicat.



Sursa articol: hotnews.ro

