Brazilia - Ploile torenţiale au făcut cel puţin zece morţi în Rio Cel putin zece persoane au fost gasite decedate in noaptea de luni spre marti in Rio de Janeiro in urma ploilor torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren, au anuntat autoritatile braziliene, citate de AFP. Primul bilant oficial, care indica trei morti, anuntat in prima parte a zilei de luni, s-a agravat in cursul dupa-amiezii, dupa ce alte trupuri neinsufletite au fost gasite de pompieri, trei persoane decedate fiind descoperite in interiorul unui taxi ingropat dupa o alunecare de teren. Mai multe cai rutiere s-au transformat in adevarate rauri, pompierii fiind nevoiti sa utilizeze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

