- Dupa numaratoarea a 99% din voturile exprimate in al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, Jair Messias Bolsonaro, candidatul Partidului Social Liberal a caștigat confortabil in fața concurentului Fernando Haddad, candidatul din partea partidului muncitoresc și protejatul fostului…

- Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, care a fost ales duminica presedinte al Braziliei cu 55,15% din voturi, a lansat un apel la schimbarea destinului Braziliei in primul sau discurs, relateaza AFP.

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a castigat scrutinul prezidential, duminica, promitandu-le cetatenilor o noua directie politica, de la lupta impotriva criminalitatii si reducerea rolului statului in economie, pana la facilitarea dezvoltarii teritoriilor populatiilor indigene.

- Candidatul prezidential de extrema dreapta din Brazilia, Jair Bolsonaro, detine un avans considerabil asupra rivalului sau de stanga, Fernando Haddad, inaintea scrutinului decisiv programat pe 28 octombrie, indica primul sondaj realizat dupa primul tur al alegerilor, transmite Reuters preluata de…

- Candidatul prezidential de extrema dreapta din Brazilia, Jair Bolsonaro, detine un avans considerabil asupra rivalului sau de stanga, Fernando Haddad, inaintea scrutinului decisiv programat pe 28 octombrie, indica primul sondaj realizat dupa primul tur al alegerilor, transmite Reuters. Conform sondajului…

- Madonna a folosit si hashtag-ul #EleNao (#ElNu, in limba portugheza, n.r.), care a devenit un slogan al campaniei demarate de femeile braziliene impotriva lui Jair Bolsonaro, in varsta de 63 de ani. Un grup creat pe Facebook, intitulat "Woman United Against Bolsonaro", are deja cateva sute de mii…

- UPDATE Medicii si oficiali ai spitalului din Brazilia care se ocupa de candidatul prezidential de extrema dreapta Jair Bolsonaro, dupa ce acesta a fost injunghiat joi la un miting de campanie, spun ca pacientul s-a aflat intr-o prima faza in pericol de moarte, iar acum este intr-o stare 'grava,…