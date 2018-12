Presedintele ales de extrema dreapta Jair Bolsonaro a promis luni sa guverneze Brazilia "fara distinctie de rasa, sex sau religie", in pofida derapajelor sale rasiste, misogine sau homofobe care i-au marcat cariera politica, relateaza AFP. "Incepand de la 1 ianuarie, voi fi presedintele a 210 milioane de brazilieni. Voi guverna in beneficiul tuturor, fara distinctie de origine sociala, rasa, sex, varsta sau religie", a afirmat viitorul sef al statului in cadrul unei ceremonii derulate la Tribunalul superior electoral, la Brasilia. Jair Bolsonaro, in varsta de 63 de ani, a primit aici oficial diploma…