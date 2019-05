'Obiectivul este de a arata altor tari eforturile noastre de reconstructie si de a explica modalitatea prin care institutii din alte tari pot contribui', a precizat telefonic pentru AFP directorul Alexander Kellner, inainte de a se imbarca in avionul care urma sa-l transporte de la Rio la Berlin. Pe langa reconstructia Palatului imperial datand din secolul al XIX-lea, care adapostea cel mai mare muzeu de istorie naturala din America Latina, institutia are nevoie de fonduri de urgenta pentru a garanta salvarea exponatelor scoase de sub daramaturi. 'Aceasta tragedie depaseste granitele noastre.