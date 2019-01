Topul calitatii vietii: Ce orase din Romania au intrat in clasamentul mondial si se afla peste Bucuresti

Patru orase din Romania sunt incluse in clasamentul mondial privind calitatea vietii in 2019. Este vorba de Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Bucuresti. Clujul ocupa primul loc in clasamentul national.… [citeste mai departe]