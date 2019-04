Mai multe mii de simpatizanti ai fostului presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva au manifestat duminica la Curitiba (sud) in fata inchisorii unde se afla incarcerat de un an pentru coruptie, relateaza AFP.



Intr-o scrisoare citita de presedinta Partidului Muncitorilor (PT) Gleisi Hoffmann, fostul presedinte (2003-2010), 73 de ani, a afirmat inca o data ca a fost condamnat "pe nedrept", iar candidatura sa la prezidentialele din octombrie a fost invalidata pentru a-l impiedica sa revina la putere.



In cursul diminetii, partizanii sai s-au adunat intr-o statie de autobuz…