- Favoritul primului tur al alegerilor prezidentiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a fost injunghiat de un barbat in varsta de 40 de ani, arata un raport prelimar al Politiei Militare din Minas Gerais. Agresorul spune ca a actionat „la ordinul lui Dumnezeu“.

- Deputatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, favoritul primului tur al alegerilor prezidentiale de luna viitoare din Brazilia, a fost operat joi de urgenta dupa ce a fost injunghiat in abdomen la un miting de campanie, transmite AFP. Foto: (c) RAYSA LEITE / EPA Unul din fiii sai, Flavio Bolsonaro,…

- Un europarlamentar susține ca imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu mâinile ridicate sunt trucaje. ”Se pot face multe cu un calculator. Cred ca imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu mâinile ridicate au fost trucate. Si în…

- Un grup de circa 20 de nationalisti albi a manifestat duminica la Washington, la un an de la violentele din Charlottesville, statul Virginia, relateaza Reuters. Politia a tinut la distanta sute de contramanifestanti de stanga, in piata Lafayette din fata Casei Albe. Dupa circa doua ore si cateva…

- O multime imensa de druzi israelieni si simpatizantii lor au demonstrat sambata, la Tel Aviv, impotriva unei noi legi controversate despre care ei sustin ca ii transforma in cetateni de mana a doua, relateaza AFP si DPA.Potrivit media israeliene, circa 50.000 de persoane au participat la manifestatie,…

- Conform unor statistici, violența domestica crește cu 26% atunci cand Anglia joaca, iar cand pierde, procentul este de 38%, informeaza thedrum.com. "Am vazut aceste statistici și am creat aceasta campanie pentru a ajuta victimele violenței domestice din timpul Cupei Mondiale", a spus Jo Wallace,…